Föreningsliv: SPF Seniorerna Östersund

Traditionsenligt hade SPF Seniorerna Östersund bjudit in till julbordslunch på Gamla teatern. Intresset var stort och kassören Ann-Mari Blomkvist hade räknat in över 150 anmälningar. Det var fint dukade långbord när deltagarna kom in i stora salongen och lite varm glögg smakade bra när platserna intogs. Mr Hammond, Anders Berggren, bjöd på fina jullåtar från scenen.

Ordförande Per Söderberg hälsade välkommen med ett rim så här i juletider: ”Välkommen till julbordslunch alla SPF-pensionärer. Vi från styrelsen är väldigt glada att ni alla är här. I dag när Anna har namnsdag och Martin fyller år. Vi samlats för att äta god mat och underhållning vi får. Det har varit ett händelserikt år 2019 - snart ett nytt år. Då är det lite eljest - en dag extra - då det är skottår. Vi håller vårt medlemstal mellan 900 och tusen. Om hälften av er värvar en ny medlem - det skulle göra susen. Jag hoppas att ni alla får en god jul och ett gott nytt år. Den 24 februari är det årsmöte och då ni bland annat välja styrelse får.”

Med dubbla köer hade ”Stigan” ordnat så att det gick relativt snabbt för alla att komma fram till julmaten - det var ett lagomt stort julbord. Avslutning med ris a la Malta, saftsås och kaffe.

En del julsånger hade delats ut och alla sjöng med under Anders Berggrens ledning.

Vice ordförande Martin Rolén - som passade på att fylla år denna dag - informerade om datautbildning som planeras.

Ordförande Per Söderberg informerade om att det blir en satsning på ”ensamhets-studiegrupper” 2020 och att det blir ett par prova på-dagar i januari, boule den 17 januari och bowling den 21 januari. Första månadsmötet arrangeras den 3 februari då riksdagsledamöterna Kalle Olsson och Pelle Åsling kommer till ”heta stolen”. Årsmötet arrangeras den 24 februari.

Efter att deltagarna fått höra ytterligare några fina melodier av Anders Berggren och ordförande läsa ”Julaftan” av Nicke Sjödin, kunde de nöjda och mätta vandra ut i vinterstaden efter ett bra arrangemang som tog cirka två timmar.