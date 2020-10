Föreningsliv: SPF Seniorerna Frösön

Samma dag som regeringen och Folkhälsomyndigheten lättade något på restriktionerna för 70-plussare, hade Frösöns SPF Seniorerna inbjudit till ett coronasäkrat musikcafé med musiken Martin Kjellerstedt, på restaurang ”Hos Andreas” på Frösö strand.

Vi återvände till platsen, där vi varit med våra möten i många år. Det blev en stor överraskning att komma tillbaka till en uppfräschad lokal med nytt möblemang.

Ordförande Majvor Enström hälsade 30-talet medlemmar välkomna och tryckte på att fortfarande gäller det att hålla avstånd, tvätta och sprita händerna, och inte ”festa".

Men festligt blev det när vår underhållare tog sin gitarr och höjde rösten i många välkända visor av Robban Broberg, Cornelis Vreeswijk, Johnny Cash och Sven Ingvars. Proglåten ”Ingen kommer undan politiken”, som Marie Bergman sjöng för ett antal år sedan, lockade fram en del leenden och minnen.

Det blev en önskelåt också, Somewhere over the rainbow, med sång och instrumentet ukulele.

Det var en befriande känsla hos många att få komma tillsammans, fika, prata, höra och se en livs levande artist efter många månaders tv-underhållning och digitala möten.

Ordförande informerade om Studieförbundet Vuxenskolans planerade studiecirklar på det nya året. Några exempel: Jämtländska konstnärer, Akvarellmålning, Må bra med mat hela livet inklusive fallprevention, Aldrig ensam, Ut i naturen, Bli digital.

Kommunen önskar få synpunkter från 65-plusspersoner vad de tycker är bra och mindre bra i sitt närområde. Mer information finns på kommunens hemsida. Uppmaning, ta tillfället i akt och säg din mening.

Ordförande representerar distriktet i Regionens pensionärsråd (RPR). Vid nästa sammanträde kommer hon att ställa frågor till ansvariga om dagens situation inom Regionen, som särskilt berör pensionärerna i länet.

Avslutningsvis fick deltagarna gå hem med informationen, att om situationen tillåter så kommer föreningen inbjuda till en julsammankomst i december med någon form av julmat och underhållning.

Kristina Andersson