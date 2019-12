Föreningsliv: SPF seniorerna Frösön

När november månad är som gråast är den bästa medicin att söka samvaro och mental balans i form av skön musik i goda vänners lag. Just det receptet var målsättningen då föreningen arrangerade musikcafè på Restaurang Frösö strand den 21 november.

Till detta engagerades de bästa krafter man har att tillgå, nämligen Hildegun Forslund med eminenta musiker. Mellan 50 och 60 cafègäster, SPF-medlemmar och medföljande vänner, hade tagit sig ut på halkan i det gråmulna vädret, med stor förväntan.

Ordförande Majvor önskade alla välkomna och informerade lite om aktualiteter och vad som är på gång. Decembermötet som går i julens tecken skall även det vara på samma plats.

Sedan var det Hildegun och musikerna Hans Lundhag på bas, Jonny Johansson, gitarr och ukulele, samt Margareta Kallin, trombon, som tog över. Nu kunde man bara luta sig baköver och njuta av låtar man minns: When you`r smiling, Roses from Piccardy, Lilla stjärna, Pennies from heaven och flera örhängen anno några år bak i tiden. Vi fick även lyssna på fantastiska gitarrsolonummer med Jonny Johansson. Samspelta som dom är fick alla musiker solopartier.

I pausen serverades delikata smörgåsar till kaffe eller te, samtidig pågick lottförsäljning som triggade ens förväntningar.

Underhållningens andra del hade även den idel minnesgoda låtar: Misty, Fly me to the moon och många flera.

När det sedan var lottning av dom fina vinsterna var det många lyckliga vinnare som gav sig ut i senhöstmörkret efter en skön nostalgitripp i schlagervärlden från flera decennier, och även några som inte var så gamla…

Eli Widmark