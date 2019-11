Föreningsliv: SPF Seniorerna Brunflobygden

Tjugosju medlemmar och andra intresserade kom till Sockenstugan i Ångsta när föreningen arrangerade oktobers månadsmöte. Innan underhållningen fick vi tillfälle att sitta och prata med varandra en stund. En omtyckt del av träffen.

Dagens underhållare var Bo Eklunds trio, som bestod av Bo Eklund dragspel, Sven-Ivar Jonsson bas, och Kurt-Göran Lindgren gitarr. Musikerna har spelat var för sig i olika konstellationer under åren och denna grupp har underhållit danspubliken under många år. De är verkligen kunniga musiker och spelade allt mellan lugna låtar, rivig rock och boogie. Trion började med Morfar har berättat och Månskenspromenad. Sedan blev det boogie och efter det, Twilight Time, Härjedalens blomma, Gällöstäppen, In the sunny side of the street med flera.

Sedan vi druckit kaffe med laxstut och kaka, som Ingvor Sahlin och Ingela Brink serverade, fick vi fortsätta lyssna till medryckande musik och blev inspirerade att sjunga med i många av låtarna. Några önskelåtar hanns också med, bland annat Drömmen om Elin, Novelty Accordion, Trönderbrura och I natt jag drömde. Som avslutning spelade trion Wiggen, med Bo Eklunds solo på dragspelet. Trion tackades för den härliga musikunderhållningen med en extra applåd.

Träffen avslutades med information. Bland annat att alla är välkomna till lästräffar på biblioteket i Brunflo på torsdagar samt att hädanefter kommer årsavgiften att aviseras från centralt håll.

Innan vi skildes åt förrättade Stellan Hansson dragning av lotterivinsterna.

Eva Söderström