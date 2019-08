Föreningsliv: SKPF Pensionärerna avd 30 Jämtland

På en av Sveriges högst belägna vägar, Vildmarksvägen mellan Jämtland och Lappland, färdades SKPF Pensionärerna den 7-8 augusti.

Från Östersund avreste 29 pensionärer på onsdag morgon. Första stoppet blev i Strömsund där sex medlemmar anslöt vid hembygdsgården. Dagens första fika blev på Café Tomten. En snabb titt in på Beppemuseet fick vi, trots att vi var där före öppningsdags. Det såg intressant ut.

Nu var vi full grupp, 35 glada pensionärer åkte norrut till nästa stopp som var Ivars bilmuseum i Hoting. Oj, så många fina fordon som finns där, både två- och fyrhjuliga. En del modeller känner man ju igen som Volvo Amazon, Opel Kapitän, DKW, ja flera fanns det så klart. Men en bil som hette Berliet från Danmark/Frankrike, det var en okänd skapelse.

Under resan genom Strömsunds kommun fick vi guidning av vår medlem Margareta Ringbert. Hon berättade om platser vi for förbi. Färden gick sedan vidare till Vilhelmina för dagens lunch. Mätta och belåtna fick vi egen tid för att utforska Vilhelmina kyrkstad med sina små fina butiker, äta en glass eller bara njuta av det sköna vädret. En del kom så småningom åter till bussen med sin påse med fina inköp. Tidig eftermiddag och resan fortsatte nu mot Saxnäs, men först ett stopp vid Trappstegsforsen. Vi hade lite otur här då det regnade, men visst skulle vi ut ur bussen för att knäppa några kort.

Tidig kväll anlände vi till Saxnäsgården för incheckning och god middag med vacker utsikt över Kultsjön. Kvällen var lite sval med duggregn, men visst var vi ut och tittade på omgivningarna innan vi samlades i hotellets foajé för lite umgänge innan vi trötta sökte upp våra sängar.

Dag två avreste vi, efter frukost, mot Fatmomakke. Här möttes vi av guiden Else Westerlund, som berättade om platsen där samer har mötts genom tiderna. Den äldsta byggnaden, Länsmansbostaden, finns kvar vid stranden. Vi fick veta att samerna hade kyrkplikt till år 1855, som alla andra, men de behövde bara komma till kyrkan två gånger per år, vårhelg, som är nuvarande midsommar, och hösthelg. Dessa besök följer renens vandringar. Else berättade också om den viktiga växten kvanne, den användes från roten, som lades i brännvin och nyttjades som hostmedicin, till bladen som användes i sallader och matlagning. En mycket viktig växt för folket. Fatmomakke betyder, enligt sägnen, Stranden där Angelika växer, eller Kramarstranden. Det finns visst lite olika tolkning. Vår guide tror på den förstnämnda.

Efter en fin guidad tur runt på kyrkplatsen var det nu dags att färdas vidare på Vildmarksvägen. Vi for nu till Klimpfjäll och ännu en god fikapaus med vacker utsikt över Kultsjöns västligaste del. Trots duggregn blev färden över Stekenjokkplatån mycket imponerande. Vildmarksvägens sträckning över Stekenjokk är ett av få ställen i Sverige där vägen går rakt igenom kalfjället och det ger oss möjlighet att fjällvandra på hjul. Resan gick vidare ner mot Gäddede och dagens lunch.

Dagarna avslutades, där vi började, med fika på Café Tomten hos Jätten Jorm, här klev våra vänner från Strömsund av och vi övriga fortsatte mot Östersund. Alla mycket nöjda med denna resa med chaufför Carl-Erik Backeryd och egna guiden Bo Sandholm, som fixat så att detta blev av.

Tack till alla som deltog och var med oss dessa dagar.

Britt Wikman