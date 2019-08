Föreningsliv: SKPF Pensionärerna avd 30 Jämtland

Efter några riktigt varma sommardagar blev det lite svalare luft i Östersund, men med behaglig temperatur bjöd SKPF Pensionärerna, i samverkan med ABF, in till Tisdagsdax på Jamtli den 30 juli.

I entrén hälsade Christina Bondelid, Agneta Andersson, Roger och Marianne Dahlqvist välkomna. De flesta började med att gå vår tipsrunda. Dagens frågor, framtagna av Claes Andersson, var relaterade till trafiken, där behövde man bland annat komma ihåg vilket år vi fick högertrafik i Sverige. De flesta kom ihåg att det skedde söndagen den 3 september 1967.

Även i år var det fri entré inne på Nationalmuseum Jamtli. I övrigt umgicks man, fikade gott kaffe eller åt en god lunch inne på Jamtli eller restaurang Hov.

Klockan 13 stängdes den för oss fria entrén och samtidigt startade underhållningen på Logen. Britt Wikman hälsar alla, cirka 400 som kom, välkomna. För underhållningen svarade i år Reminders, bestående av Stig Burström, Bertil Persson, Alf Bergner, Göran Melin samt Lasse Gunnervall som sjöng och berättade om de låtar som framfördes. Ett lite axplock som kan nämnas är Jerry Williams I just wanna dance with you, Nat King Coles Route 66, ett par Beatleslåtar, Ray Charles, Creedence Clearwater Revival, Fats Domino samt några instrumentala låtar. Till Elvis Presleys Jailhouse Rock blev det gung på Logen. Efteråt fick vi motta många positiva kommenterar från alla närvarande, vi konstaterar att detta är den musik vi vill lyssna på om vi får bo på något serviceboende eller liknande.

Dags för dragning av inlämnade tipslappar, som sköttes av Sonja Ejenstam och Claes Andersson. SKPF Pensionärerna tackar alla som kom, samt påminde om Alla Pensionärers Dag den 6 augusti då underhåller bland andra Östen med Resten.

Vi önskar alla en fortsatt skön sommar.

Britt Wikman