Föreningsliv: SKPF pensionärerna avd. 30

Tisdag den 11 februari hölls SKPF Pensionärernas årsmöte på Tiljan. Ordförande Britt Wikman öppnade mötet och hälsade välkommen. 100 medlemmar kom till årsmötet. De möttes redan när dom kom av fin musik av kvällens underhållare Mr Hammond Music, Anders Berggren.

Därefter parentation. Britt tände ett ljus och en tyst minut hölls till minne för de medlemmar som avlidit under året som gått. Britt läste dikten Det är vackrast när det skymmer av Per Lagerkvist. Sen spelade Anders Berggren ”Amazing grace”, Oändlig nåd på svenska.

Till ordförande för årsmötet valdes Carin Jonsson och till sekreterare Margareta Strömgren. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019 lästes upp och godkändes. Kassör Bo Sandholm föredrog kassörens berättelse och informerade om bokslut och resultat. Årsmötet godkände den informationen. Revisorernas berättelse föredrogs av Göran Olsson och godkändes av årsmötet. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

Val som förrättades var omval av Britt Wikman till ordförande, samt till styrelseledamöter omval av Roger Dahlqvist. En styrelseplats blev vakant och styrelsen fick i uppdrag att hitta någon som vill komma med i styrelsen. Till revisorer valdes Claes Andersson och Göran Olsson. Valberedningen blev också vakant och styrelsen fick i uppdrag att hitta representanter även till den.

Mötet avslutades med att Agneta Andersson fick SKPF:s guldnål och blommor för tio år som förtroendevald och Sonja Ejenstam avtackades med present och blommor efter långt och troget arbete i SKPF avd 30. Carin och Margareta avtackades för väl genomfört arbete med varsin tulpanbukett.

Styrelsen tackade medlemmarna för förtroendet att leda verksamheten vidare.

Efter avslutat årsmöte bjöds det på räkmackor med kaffe och te. Skön musik av Anders fick vi lyssna till, bland annat Varm korv boogie (av Ove Törnqvist), Jamtlandstaus, tonsatt dikt av Erik ”Äcke” Olsson, skriven i slutet av 1890-talet och tonsatt av Hans Peter HP Burman på 80-talet, Vill du dansa med mig? (Karl-Erik Thörn), Livet går ej i repris (Karin Hemmingsson och Tommy Andersson), inspelad av Vikingarna, Sven-Ingvars klassiker, Min gitarr, Säg inte nej, Ett litet rött paket och Fröken fräken. Dessutom Elvis-låtarna It´s now or never, She´s not you, Oh Judy och A foul such as I.

Kvällen avslutades med dragning av lotteri som rönte stor uppskattning hos medlemmarna. Så hälsade vi alla välkomna till nästa månadsmöte, som är den 10 mars på Tiljan.

Britt Wikman