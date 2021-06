Föreningsliv: Rödöns Rotaryklubb – ungdomsstipendier

Sedan 1988, 34 år, har Rödöns Rotaryklubb delat ut ungdomsstipendier till elever i årskurs 9 i Krokoms kommun. Mottagaren utses av lärare och elever vid skolan. Eleven skall ha utmärkt sig som god kamrat, varit entusiastisk, kreativ eller på annat sätt varit en god förebild/stöd för sina kamrater.

Stipendiet består av ett diplom och 1 000 kronor/skola. På diplomet anges, förutom namnet, även en av lärare och elever utformad motiveringen. Normalt brukar stipendiet delades ut på skolavslutningen av en representant för Rödöns Rotaryklubb, men på grund av coronaviruset kunde detta bara ske på Cederbergsskolan. På övriga skolar ordnades utdelningen av respektive skola.

Årets stipendiater:

Ås: Anna-Linnea Balzanetti. Motivering: Du har med ett stort engagemang tagit dig an både studier och dina kamrater under din tid på Ås skola. Din styrka och trygghet skapar goda förutsättningar för dig själv och din omgivning, vilket gör dig till en bra förebild.

Nyheden: Alexander Stafverfeldt. Motivering: Alexander har varit en bra vän i alla år och, framförallt, funnits där för alla. Han ser till att alla är med. Ingen känner sig utanför. En snäll och rolig elev som är väldigt lugn men också skämtsam. Alexander är en riktig stjärna!

Änge skola: William Nilsson. Motivering: William, du är en fin förebild som visar på god social kompetens, då du bemöter dina medmänniskor med respekt och vänlighet. Du gör ingen skillnad på de du omger dig med, stora som små, och i din lågmäldhet visar du lyhördhet för dina medmänniskors behov. Likaså är du ett föredöme i och med att du visar på ett genuint ansvarstagande för skolarbetet och ditt egna lärande, i medgång såväl som i motgång.

Cederbergsskolan Föllinge: Kevin Månsson. Motivering: Kevin är en mycket seriös och ansvarstagande elev som alltid gör sitt bästa. Oavsett om det regnar eller snöar, om det blåser hårt, eller om solen skiner – i alla situationer är han alltid lika glad och trevlig. En person som alltid gör sitt bästa. Kevin är en kämpe som inte ger upp i första taget, och som med sitt positiva och humoristiska sätt bidrar till en god stämning i alla sammanhang. Stipendiaten har under sin tid på Cederbergsskolan varit mycket uppskattad av både klasskamrater och av all personal. Han har under hela sin skolgång visat hur man med stor vilja och arbetsinsats kan nå sitt mål - även om det ibland kan vara kämpigt. Genom att vara omtänksam, hjälpsam och ansvarstagande, är Kevin också en god förebild för skolans elever. Med glimten i ögat har han ofta bjudit på sig själv. Kevin är en sann glädjespridare!

