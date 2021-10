Föreningsliv: PRO Revsund

PRO Revsund har haft en mycket uppskattad och trevlig surströmmingsfest med årsmöte i Fanbyns Bygdegård. Uppslutningen var god och Anders Berggren, MR Hammond Music från Östersund, spelade och sjöng under hela kvällen. Han började redan när de första deltagarna kom, som då möttes av härlig musik. Inget skräp, utan endast njutbara toner i härlig takt som vi äldre känner igen, njuter av och kan sjunga och dansa till.

Efter välkomsthälsning av ordförande Else-Marie Tåqvist, inledde hon mötet med ljuständning och en tyst minut för medlemmar som gått bort under det gångna året. Parentationen avslutades med stillsam musik genom att Anders spelade Amazing Grace, mycket vackert och stämningsfullt. Mötesförhandlingarna gick snabbt och effektivt med vår före detta rutinerade ordförande Erik Magnusson vid klubban, tillsammans med sekreteraren Sig-Britt Engdahl som presidium. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året med rekommendation av revisorerna.

Efter mötesförhandlingarna avtackades Anita Olsson med blommor, hon har flyttat och gjort mycket uppskattat arbete för föreningen under sin tid i styrelsen. Anna Britta Borg Sundin, fick blommor för sitt arbete med PRO:s marknadsundersökningar tillsammans med sin make. Värdefull konsumentupplysning, som visat att vi ligger bra till i området.

Köksgruppen Gudrun Eriksson, Barbro Wik, Gunilla Boije samt Marie Boije fick uppskattning och blommor för sitt arbete med god mat och gott fika under det gångna året. Erik Magnusson fick tack för att han ställer upp och han skötte som vanligt årsmötets ordförandeuppgift med den äran, det vill säga höll god ordning så att allt blev rätt och kryddade dessutom det hela med ett par historier.

Efter att god surströmming, potatis, hembakat tunnbröd samt alla tillbehör avnjutits vid fint dukade bord, avrundades festen med kaffe och god kaka, lotteridragning samt sång och musik till allas glädje.

Tidigare under året har vi haft trevliga träffar utomhus samt fyra protokollförda styrelsemöten. Vår bokcirkel har pågått under hela året, tvåändsstickning, nåltovning och boule har genomförts under våren. Övriga aktiviteter och resor har varit inställda förutom en trivselkväll med filmvisning om "Kolning i gamla tider". God soppa avnjöts då av 24 medlemmar.

Bland träffarna utomhus kan nämnas när vi träffades på Gålön för att fira PRO:s nationella friluftsdag och gå en tipspromenad. Sedan dess har vi haft flera träffar där med grillning och promenader. Även i Pilgrimstad har vi vandrat, grillat hamburgare och fikat samt lyssnat till intressanta berättelser om hur samhället och även båthamnen uppstod av Erik Magnusson.

