Föreningsliv: PRO Leva Livet

Den tredje dagen i september lämpade sig extra bra för en vandringstur i vår natur. Såväl vädret som dagens ämne lockade åtta personer från PRO Leva Livets vandringsgrupp att mötas i Torvalla centrum.

Den cirka sex km långa vandringen, som utspelade sig i Konstgömman i Torvalla, tog cirka två timmar.

Konstgömman kallas den konstnärliga utsmyckning i Torvalla, som slutfördes 1995 och som omfattar en förnämlig samling på 30 konstverk, utspridda i utomhusmiljöer och ett tiotal verk i offentliga byggnader. Vi koncentrerade oss på ett antal av de konstverk, som befinner sig utomhus.

Vårt äventyr började vid skogsbrynet, på den stig som ledde oss rakt in i naturreservatet Urskogen. Fallna trädstammar och stora stenblock är klädda av härligt grön mossa, lummer, harsyra och näst intill overkligt stora ormbunkar, Örnbräken troligen. Granarna har trängt ihop sig, så att den undre delen av skogen är avklädd, och består mest bara av grå stammar och barrfria grenar. Den rikligt förekommande och dramatiska skägglaven växer inte bara på granarna, till och med björkarnas grenar pryds av den mjuka hängprydnaden.

Men plötsligt stod de där, både här och var, och vår uppmärksamhet fångades av sagolikt uppdykande konstverk. Mycket fascinerande!

Våra trevliga och trygga ledsagare heter Börje Hall och Bo Lindbergh. De lotsade oss runt bland stigar och leder i Urskogen, och därefter in bland Torvallas bebyggelse. Konstverken fick oss än mera intresserade, då Bo läste upp de presentationstexter, som innehöll fakta om dem, om konstnärerna och deras avsikter med verken.

Vi njöt vår matsäck på bänkarna vid ”Himmelsljuset” av Lillemor Petersson. Solen lyste för ögonblicket med sin frånvaro, så den upplevelse med flerfärgad fläck från den höga stenstodens glasfönster ner till stenplattan på marknivå, lät sig inte visas den här gången. Den runda glasgluggens mönster är format i en spiralsnurra i blått och rött.

Några av de konstverk vi upplevde under vandringen kan nämnas: ”Solhjul” har också Lillemor Petersson som upphovskvinna. Den utgörs av tre sammanbundna, cirkelformade, höga murar i labyrintform. Verket är nu under reparation, varför de två herrar, som jobbade med detta, skickligt klättrade runt på dess krön och i labyrintens irrgångar. ”Bufaela” (när fjällkorna fördes till fäboden) av Ingeborg Strangell, är en stor målning på betongväggen i gångtunneln under Fäbodleden, lämpligt nog.

”Tors Bockar” är utförd av Karin Issef, och är en fri fantasi kring sagan om Tors bockar, där den yngre av dem försöker ta makten, sedan den äldre drabbats av hälta. Sägs skildra kampen mellan ont och gott, starkt och svagt. ”Häst som reser sig” av Asmund Arle visar tydliga tecken på att handgripligen ha blivit avnjuten, mest troligt av barn som klättrat på den. På bronsytan har de gnuggat fram en guldglans, där de suttit eller stigit upp på dess rygg.

Vi kom fram till en rödmålad skapelse, som vi först inte alls uppfattade som ett konstverk. Ett antal höga, fyrkantiga pelare i grupp, pekade mot skyn. De visade sig bära samlingsnamnet ”Vädertempel” av Mats Caldeborg. Men, skulpturen uppvisade klang i en viss tonart i varje pelare, när vi klappade på dem, vilket gav association till sonen åt en i gruppen, vilken spelar slagverk i en symfoniorkester!

Dagen gav fin eftersmak, och man hoppas verkligen, att många fler människor lockas att få njuta av en konstrunda i Konstgömman, Torvalla!

Carin Brobacke