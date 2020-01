Föreningsliv: PRO Körfältet

Till jazziga toner började PRO Körfältet sin vårtermin den 18 januari.2020.

Efter att ordförande Ulla Deutschmann hälsat alla välkomna och presenterat dagens program var det dags för Maud Sparrman och Peter Grå, gitarr, att underhålla oss med litet jazziga toner. ”All I do is dream of you” fick oss att börja röra på foten. Grete och Jörgen Ingmans ”Dansevise” väckte gamla schlagerfestivalminnen till liv. Teach me tonight i Tage Danielssons översättning blev ”Lär mig ikväll” och visst kan Route 66 bli E14 på jamtska, översatt av Maud.

Nu är det dags för studiecirklar och andra aktiviteter igen så vår studieansvariga Astrid Eriksson presenterade vårens utbud. Allt hittar du på PRO Körfältets hemsida eller tag kontakt med Astrid.

Fräscha smörgåsar och gott kaffe serverade dagens arbetsgrupp. I pausen såldes även PRO skraplotter, några med vinst.

Därefter var vi musiksugna igen, så Maud och Peter lät oss följa med till Italien i ett knippe välkända melodier. Beppe Wolgers ”Sakta vi går genom stan” tog oss snabbt hem till Sverige igen. Stort tack till Maud och Peter för denna jazziga eftermiddag.

Lotteridragningen återstod, där flera fick njuta av en chokladask.

Ordförande tackade för en trevlig eftermiddag och påminde om kommande årsmöte.

Britta Dahlberg