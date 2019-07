Föreningsliv: Ovikens konstförening

Ovikens konstförening anordnade under Ovikenveckan en utställning på Wikners i Persåsen.

Vid vernissagen den 6 juli berättade Anita Hedlund, som förrättade invigningen, att idén till utställningen kom i samband med att föreningen 2018 hade en liten minnesutställning om konstnären Selma Gärdvall som avled 1968. Selma Johnsen var född i Trondheim och utbildade sig där och i Paris till skulptör. Hon kom genom giftermål till Oviken och bildade där 1954 Ovikens konstförening, vars ordförande hon var i tio år.

Hon var även intresserad av att uppmuntra barns konstnärliga utveckling och tog 1955 initiativ till en utställning av teckningar av skolelever i skolorna i Oviken. Utställningen fick sedan vandra runt bland de olika skolorna Kövra, Hällne, Bölåsen och Kyrkbygdens skola, för att visas för föräldrar och elever. Redan från starten av konstföreningen beslöts på förslag av Harald Gärdvall att ett årligt stipendium skulle delas ut till elever med påtagliga konstnärliga anlag.

Stipendiet består av ett paket med konstnärsmateriel, som kan göra det möjligt för eleven att fortsätta utveckla sin konstnärlighet. Flera av stipendiaterna har också studerat vidare till konstnärliga yrken.

Inför sommarens utställning bjöd konstföreningen in stipendiaterna under de senaste 19 åren att visa sina alster på en gemensam utställning under Ovikenveckan. Elva tackade ja och deras verk kunde nu ses av ett trettiotal besökare på invigningen. Närvarande var också några av stipendiaterna, bland andra Anna Norlén, stipendiat 2005, Maja Hedén, 2011 och Rebecca Eriksson, 201).

Karin Jirdén

Anna Norlén, konstföreningens stipendiat 2005, visade några av sina verk på konstföreningens utställning under Oviken-veckan.

Rebecca Eriksson var en av deltagande stipendiater som visade sin konst på konstföreningens