Föreningsliv: Ljungens närbibliotek

Till kulturafton på Ljungens närbibliotek i förra veckan hade Jan Andersson inbjudits. Han är fotograf och har arbetat som sådan på Länstidningen i 43 år. De sista 15 åren skrev han också reportage. Två böcker har han givit ut.

”Ser ni?”, undrade fotografen och sedan började han visa bilder. Varje foto kommenterades kort och ibland längre.

Den första bilden var från 1974 och föreställde Allan Edvall i Hissmofors. Björn Borg med sin son på armen var nästa. Den bilden var en av få på Borgs son och såldes vidare till många andra tidningar. Tipset om familjen Borgs resa till Jämtland fick Andersson av en annan resenär på Arlanda och då åkte han ut på Frösön och väntade.

Väntar gör ofta en fotograf. ”Ögonblicket kommer som en snigel och försvinner som en blixt”, sade han. Att fånga kronprinsessan just när hon tittar rakt på fotografen, eller när den lilla pojken bugar djupt, djupt för Tage Erlander. När harren leker och ta bilden just när rom och mjölke sprutas ut. Ett fotografi av en räv och en katt blev också ett stort uppslag i Expressen.

Vi fick också se många vackra naturbilder. Bilden av Östersund som speglas i Storsjöns is har spridits över hela världen genom digitala medier. Det vore omöjligt att se vad som är stad och spegelbild om inte en skridskoåkare åker in i bilden just i ögonblicket. Fotot har också blivit pussel.

Den stora publiken fick se nästan 70 bilder. När Andersson avtackades poängterade vår ordförande att vi fått skratta mycket också, till exempel åt en bild av en norsk bilaffär, som heter Rishaug och åt en ren som gillade kor. Många bilder förstärktes av fotografens kluriga kommentarer.

Det blev en underhållande kväll, som avslutades som brukligt med fika och lotteridragning. Nästa år blir det kulturafton på Ljungens närbibliotek igen!

Eva-Märta Pålsson