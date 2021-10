Föreningsliv: Jamtlands Republikanska Arme, JRA

Det vackra fraset då den heta oljan möter fläsket i stekpannan, som sen dränks i smet och steks gyllene över öppen eld. Då skapas en kolbulle. Kan med fördel serveras med lingonsylt.

På K-Bygg Fresks stektes fler än en kolbulle under onsdagens maskindag då chefen, David Ekholm, bjudit in kunder till just kolbullar med lingondricka på innergården.

Maskindagen är en återkommande dag på höst- och vårsidan och David var glad över att man äntligen vågat öppna upp igen, och den här gången med kolbullebjudning.

På plats fanns då sju medlemmar från JRA som stekte, eldade, serverade, konverserade och även parerade för regndropparna som föll hela dagen.

Eva-Britt Borg-Björnström