Föreningsliv: Hembygdsföreningen Gamla Lugnvik

Under många år har Hembygdsföreningen Gamla Lugnvik utdelat stipendier och blommor till tre elever på Lugnviksskolan. Eleverna utses av lärarna.

Under nationaldagsfirandet i Semsåparken har eleverna uppmärksammats med blommor och på skolavslutningsdagen har lärarna överlämnat diplom och penningsumman från föreningen. På grund av rådande pandemin har vårt firande i Semsåparken med ankrace, fiskdamm, musik, fika med mera ställts in. All uppvaktning kommer i år därför att ske på skolan av lärarna.

Hembygdsföreningen Gamla Lugnvik gratulerar stipendiaterna 2021:

Elliot Öberg, Lugnviksskolans åk 3. Ämne: Musik. Motivering: För sin musikaliska begåvning och genuina intresse för ämnet.

Mikael Boström, Lugnviksskolans åk 6. Ämne: Musik. Motivering: För sin naturliga musikalitet och instrumentala skicklighet.

Elias Sundström Hansen, Lugnviksskolans åk 9. Ämne: Musik. Motivering: För sin hängivenhet och musikalitet, sin musikaliska allmänbildning och sitt gedigna intresse för ämnet.

Vi önskar alla en skön sommar!

Eva-Britt Borg-Björnström