Föreningsliv: Hammerdals hembygdsförening

Vad vore augusti utan surströmming? Onsdag den 21 augusti var det dags för för den årliga surströmmingsfesten på Hembygdsgården i Hammerdal.

Många var det som kom till dukade bord med sensommarrönnbär och alla tillbehör. Hans Elstad hälsade välkommen och festen kunde börja. Årets surströmming var fin i både smak och konsistens. Kicki sponsrade även i år med gott tunnbröd.

Efter kaffe och kakor tog Bertil ”Greven” Svensson vid och berättade om hur folk kommunicerade förr i tiden innan det fanns varken telefon eller internet. Det fungerade då också på ett eller annat vis via muntliga meddelanden från by till by. Bertil berättade också om några släkters öden och äventyr från förr.

A capella, på en text som handlade om uppfostran, skriven av Gunvor Göransson i Renån, framförde Sigurd Zachrisson på ett jättebra sätt.

Avslutningsvis tackade Berit Persson för arrangemanget och styrelsen fick en applåd.