Föreningsliv: Glamusikalliansen

Den numera traditionella ”Glamusikfestivalen i Hallen” ( 18:e gången i rad ) har genomförts utan en enda regndroppe! Kanske den hetaste genom alla år…

Invigningen skedde i Hallens kyrka under torsdagseftermiddagen, +21 inne och +31 ute. Offerdals Spelmanslag öppnade festivalen som följdes av duettparet Angelica Glas och Jan Hemmingson. Stämningsfullt och härliga klanger från samtliga musikanter i en till brädden fylld kyrkolokal.

Årets ”Glamusikstipendiat” kommer från Österåsen, Häggenås. 17-årige Elias Persson har spelat dragspel endast något år men visade på ett professionellt sätt att han är en värdig mottagare av stipendiet. Publikens uppskattning visades i att han fick de längsta och starkaste applåderna han så väl förtjänade.

När det gäller aktiviteterna på Hallgärdet och på underhållningsscenerna så kan väl bilden på ett gästande norskt spelmanslag Levangsbyggin från Levanger med omnejd, få utgöra representationen av all den härligt svängande musik som framfördes under de tre dygnen.

Hallens sportklubb med ankaret Leif Svedin – en levande legend – i ledningen har återigen visat att man kan arrangera större folkfester. Samtidigt en turistisk attraktion för tillresta. Ända från South Australia kom hemvändaren Åke Nilsson med rötter från Lillsjöhögen. Att norrmännen är förtjusta i evenemanget hördes från många tillresande från Oppdal i söder till Mosjöen i norr.

Föreningen Glamusikalliansen, 25 år i år, har tillsammans med Hallens SK detta evenemang i någon sorts symbios. Aina Nilsson, campingvärdinna, och producenten för spelscenerna och danspassen Rolf Göransson är både eldsjälar och duktiga i sina ledarroller. De lägger minsann ner både själ och hjärta för festivalens fortsatta utveckling i Hallenbygden. Alltid vecka 30. Åke Bengtzon

Fotnot: Glamusikstipendiet har utdelats under en följd av år. Det första redan år 1996 i Kall i samband med den då arrangerande ”Skogsbylasseträffen”. Detta års stipendiater var Lars Håkansson, Per Anders Östberg samt Johan Andrée. Per Anders ingick redan då i Offerdals Spelmanslag med sin fiol. Han är numera riksspelman. Föreningen Glamusikalliansen har därefter påpassligt nog delat ut stipendierna i samband med dragspelsfesten på Sandviken och numera i Hallen sedan år 2003. Richard Näslin fick utmärkelsen 1997. Tre dragspelare som blivit kända på riksnivå, Leif Ottosson Oviken , Daniel Eliasson, Brånan samt David Wahlén , Persåsen erhöll stipendierna 2001, 2004 och 2006. Sammantaget har fram till i år 26 lovande unga musikanter belönats för sina talangfulla musikaliska satsningar. Glamusikalliansen går i år in på sitt 25 årsjubileum då man startade föreningen i Krokom i december 1994.