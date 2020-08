Föreningsliv: Föreningen Wilhelmsberg

I strålande sol och ljumma vindar höll föreningen Wilhelmsberg sitt årsmöte den 27 juni ute på Norderön. På grund av coronapandemin var årsmötet uppskjutet till sommaren och kunde hållas utomhus. Ett tjugotal medlemmar deltog i mötet som hölls under ledning av Olof Roos.

Föreningen driver den ekumeniska kurs- och lägergården Wilhelmsberg på Norderön och har som mål att på ekumenisk kristen grund verka för att göra Kristus känd. Bokningsläget inför sommaren med ett antal planerade konfirmationsläger såg bra ut under våren, men tyvärr så tvingades de flesta att ställa in på grund av coronaläget. För att utnyttja gården mer och göra den känd hos fler människor har styrelsen beslutat att hålla öppet för Bed and breakfast under sommaren. Frivilliga medlemmar ställer upp som sommarvärdar för att servera frukost och kvällsfika till övernattningsgäster och ansvara för uthyrningen.

Sedan ett halvår tillbaka har föreningen anställt Inger Silfverdal på 20 procent för att arbeta med marknadsföring av gården för nya intressenter och driva verksamhet i föreningens egen regi. Ett samarbete med Tivars restaurang har inletts där de kan erbjuda catering till gårdens gäster, och vi kan erbjuda uthyrning av samlingslokaler och övernattningsmöjligheter för deras gäster. Föreningen ser det som viktigt att skapa goda relationer till andra verksamheter på Norderön så att vi kan samarbeta och stötta varandras verksamheter. Under året har det anordnats ett antal retreatdagar samt sångkvällar på gården.

Det har genomförts en del renoveringar och underhåll på fastigheten under året, som till exempel målning och tilläggsisolering av en del rum. Kostnaderna har blivit ganska omfattande men är nödvändiga för att hålla fastigheterna i gott skick. Föreningens ekonomiska resultat för 2019 slutade ändå i ett litet överskott, bland annat tack vare arv och minnesgåvor som mottagits med stor tacksamhet. Föreningen känner också stor tacksamhet för de frivilliga insatser som utförs av medlemmar vilka är en grundförutsättning för att verksamheten kan bedrivas.

Tidigare styrelseordförande Martin Nilsson avgick efter flera års trogen tjänst. Till ny ordförande i föreningen valdes Mikael Sjödin. Eva Widholm lämnade också styrelsen efter en mandatperiod. Övriga styrelsemedlemmar för det kommande året är Hans-Erik Hansander, Helge Larsson, Anette Chikaonda, Jan Björkholm och Inger Silfverdal.

Anette Chikaonda