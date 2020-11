Föreningsliv: Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner och Regioner

Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner och Regioner, FSV, har hållit sitt årsmöte. För första gången hölls årsmötet digitalt på Teams. Mötet var planerat att hållas i Gällivare i maj men coronan kom emellan. Med proffshjälp från Bollnäs kommun fungerade allt perfekt.

Föreningen har under verksamhetsåret 2019 hållit sju styrelsemöten, varav fem per telefon. De fysiska mötena var stämmodagarna i Östersund, samt novembermötet i Stockholm då riksdagsledamöter bjöds in för information på Riksdagshuset.

Mycket glädjande är att föreningen fick Region Jämtland/Härjedalen som medlem i föreningen. I juni tillkom ytterligare en ny medlem nämligen Region Värmland. Med två regioner som nya medlemmar blir föreningen naturligtvis starkare, får mer tyngd. Dialog förs med ytterligare två regioner som visat intresse.

Vid val av styrelse blev det en del förändringar, förste vice ordförande Kicki Fredriksson hade avsagt sig uppdraget på grund av att hon lämnat politiken i Storuman. Kicki har suttit i styrelsen i många år och kommer att bli saknad. Kurt-Olof Edström, Åsele, hade också avsagt sig uppdraget som styrelseledamot. Den tidigare andre vice ordförande Anders Rosell, Orsa, valdes nu till förste vice ordförande. Till andre vice ordförande valdes Jonas Andersson, Ragunda. Sten-Åke Nilsson, Arjeplog och Veronika Håkansson, Storuman, valdes in som nya ordinarie styrelseledamöter.

Stämman beslutade att ändra stadgarna så att vindkraftutvinningen blir ett nytt område som föreningen kommer att jobba med. Frågan har diskuterats under ett par år och nu var man mogen att fatta beslut. Arbetssättet blir lika som för vattenkraften, det vill säga en del av vinsterna kring energiproduktionen skall stanna i regionen/kommunen/bygden.

Förhoppningsvis gör detta att föreningen får flera medlemmar. Stämman beslutade också att genom stadgeändring göra det möjligt att företag, föreningar och privatpersoner att bli stödmedlemmar i föreningen. Dock inte på samma premisser som nuvarande medlemmar. Stämman beslutade också att alla former av stadgeändringar skall tas på två stämmor.

På grund av coronan har föreningen inte haft några fysiska möten under år 2020, vilket innebär att kostnaderna minskar rejält. Stämman beslutade därför att halvera uttaget av de rörliga serviceavgifterna under detta år.

Namnfrågan var också uppe till diskussion och stämman beslutade att tills vidare ska namnet vara ”Föreningen Sveriges Vatten- och Vindkraftskommuner och Regioner”, förkortat som tidigare FSV.

Ingvar Persson

Ordförande FSV