Föreningsliv: Föreningen Norden

Föreningen Norden i Östersund och Jämtland har genomfört sitt årsmöte, helt med digitalt deltagande. Verksamhets- och ekonomiberättelse godkändes och ny styrelse för 2021 utsågs. Anders Edvinsson fick förnyat förtroende som ordförande. I övrigt består styrelsen av Alis Veglo, Martin Olauzon (nyval), Bert-Olof Zackrisson, Håkan Larsson, Jan Molde, Gunnar Sandberg, Lisa Zackrisson (nyval) och som ersättare Linda Forth och Stefan Fax.

– Vi kan konstatera att Föreningen Norden har fått ökad uppmärksamhet under året, särskilt då med anledning av hur olika de nordiska länderna hanterat coronakrisen, säger föreningens ordförande Anders Edvinsson och fortsätter:

– Föreningen kan framöver vara än mer relevant eftersom vi kan spela en viktig och aktiv roll i den debatten. Coronapandemin visar ju att det nordiska samarbetet behöver öka - och inte tvärtom.

Årsmötet antog en verksamhetsplan för 2021, som bland annat betonar:

# Fortsatt samverkan med biblioteket och andra kring bland annat föredrag om Norden och det nordiska samarbetet - genom att beskriva och visa på värdet av det nordiska samarbetet i en alltmer orolig värld få fler personer intresserade av Föreningen Norden.

# Påverka Östersunds kommun att återuppta ett aktivt arbete med sina nordiska vänorter.

# Samarbeta med Föreningen Norden i Trondheim och Tröndelag vad gäller gränsöverskridande relationer och infrastrukturlösningar med fokus på Tröndelag och Jämtland.

# Delta i arbetet med de Jämt-trönderska historiedagarna. Fortsätta att bevaka frågor kring pandemirestriktioner i Jämtlands län och Tröndelag fylke.

Den utåtriktade verksamheten med Nordenanknutna föreläsningar på Östersunds Bibliotek inskränkte sig under 2020 till ett enda föredrag, dock ett spännande, välbesökt och fullsatt sådant, om toppturer i Norge. Arne Nordin, Brunflo, berättade och visade då diabilder från sina norska toppturer, främst från Lyngen norr om Treriksröset men också från Sunmöre och Romsdalen nära Ålesund respektive Åndalsnes. Övriga planer på föreläsningar fick därefter inställas på grund av den coronapandemi som bröt ut under mars och fortfarande varar.

Östersundsavdelningen har även varit medarrangör, efter initiativ av Humanistiska föreningen, för en författarafton med Carl-Göran Ekerwald i Wargentinskolans aula. Det intresseväckande och givande föredraget lockade ca 200 personer.

Under 2020 har Östersundsavdelningen satsat på att ge ut en podd med inriktning på aktuella och populära frågor kring ”Mitt i Norden”. Den första podden gavs ut den 6 december för att uppmärksamma den finländska Självständighetsdagen i form av samtal mellan Kirsti Kokkonen Södergren, Patrik Hakonen och Linda Forth, med Anders Edvinsson som samtalsledare, kring tema med Finland i Sverige mitt i Norden. Arbete med "Mitt i Norden"-podden fortsätter och på gång nu närmast är en podd med tema "Segling under tre somrar längs Norges kuster".

Vid Föreningen Nordens förbundsfullmäktige invaldes Anders Edvinsson som ledamot i huvudstyrelsen för Sverige.

Bert-Olof Zackrisson