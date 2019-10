Föreningsliv: Föreningen Norden

Nyligen hölls ett spännande föredrag på Östersunds bibliotek om en expedition till Svalbard. Föreningen Nordens Östersundsavdelning hade inbjudit Lovisa Arvidsson, till vardags politisk redaktör för LT, att berätta om hur ett par småbarnsföräldrar, Lovisa och hennes man, hamnade på Svalbard.

Lovisa Arvidsson bjöd publiken i en fullsatt samlingssal på en spännande berättelse om 20 mils skidfärd med alla förberedelser, som korsade huvudön tillsammans med tio andra deltagare. Under en veckas tid bestod dagarna av tio timmars skidåkning med pulka, varje timme med 50 minuters skidåkning plus 10 minuters paus. Vid dagsetappernas slut slog expeditionen läger med uppsättning av tält för övernattning och därpå obligatorisk vakthållning mot isbjörnar under nätterna, enligt rullande schema. Det kalla vädret var blandat – allt från snöstorm till vindstilla med solsken. Den levande berättelsen illustrerades med superba bilder, som stundtals kunde förmedla en känsla för åhörarna av att själva ha varit med!

Ögruppen Svalbard ligger i Arktis med 130 mils avstånd till Nordpolen, med Spetsbergen som största ö. Där bor också Svalbards befolkning på cirka 3 000 personer. På Svalbard finns orörd arktisk vildmark och ett unikt djurliv i en miljö som är starkt påverkad av klimatförändringar. Hälften av Arktis is har smält och försvunnit de senaste 30 åren. Det finns fler isbjörnar än människor på Svalbard.

Genom en internationell överenskommelse från 1920, Svalbardstraktaten, reglerades Svalbards politiska och folkrättsliga status och Norge tilldelades Svalbard med vissa begränsningar. Dessförinnan hade Svalbard betraktats som ingenmansland där det aldrig funnits någon infödd befolkning. Det geopolitiska intresset för Svalbard har ökat från stormakternas sida under senare år med tanke på ögruppens strategiska läge, liksom det stigande värdet av förväntade oljefyndigheter under istäcket.

Lovisa Arvidsson konstaterade att man tidigare kunde säga att det som händer i världen påverkar Arktis, men att det numera kan uttryckas som att det som händer i Arktis påverkar världen!

Avslutningsvis passade Anders Edvinsson, lokal ordförande i Föreningen Norden, på att hälsa välkommen till föreningens nästa föredrag på Östersunds bibliotek den 20 november. Håkan Larsson (C), ledamot i Mittnordenkommittén, kommer då att tala om utveckling av det nordiska samarbetet. Karin Thomasson (MP), ledamot i regionstyrelsen, kommer för sin del att informera om verksamheten vid Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik, vid Jamtli.

Bert-Olof Zackrisson