Föreningsliv: Föreningen Gamla Östersund

Traditionsenligt höll Föreningen Gamla Östersund sitt årliga högtidsmöte i Rådhuset med anledning av staden Östersunds födelsedag den 23 oktober. I år blev staden 232 år och föreningen 95 år den dagen. Ett 90-tal personer deltog och samlades först till ett trivsamt mingel i den övre hallen som bland annat pryds av en kopia av Sergels byst av stadens grundare Gustaf III, en tidig gåva till staden från föreningen.

Sedan väntade en trerätters middag i Rådhussalen. Ordförande Peter Berg hälsade välkommen och berättade om vad som är aktuellt i föreningens verksamhet. Sammankallande i föreningens årsskriftsredaktion Tage Levin introducerade årets upplaga av den populära årsskriften som nu är inne på sitt 81:a år. Årets skrift innehåller 25 artiklar om förr och nu fördelade på 250 sidor. För att bredda kännedomen om årsskriften utanför föreningen prövas i år ett offentligt boksläpp på Stadsmuseet den 27 oktober.

Göran Modén höll ett föredrag illustrerat med bilder där han presenterade Gunvor Larsson-Utas (1923-2017). Hon var en engagerad medlem av föreningen som hon ansåg har en viktig uppgift med att förmedla kunskapen om Östersunds historia till dagens invånare.

Hon växte upp i Östersund och utbildade sig till folkskollärare. Hennes yrkesverksamma tid var förlagd till Östersund utom en femtonårsperiod då hon var fackligt aktiv på riksnivå. Hon avslutade sin yrkeskarriär som rektor för Österängsskolan.

I sitt testamente har Gunvor Larsson-Utas bestämt att hennes kvarlåtenskap ska delas mellan Föreningen Gamla Östersund och Föreningen Svenskbyborna på Gotland som hon var engagerad i genom sin man Jan Utas som avled 1976. Det är med stor tacksamhet föreningen tagit emot den generösa donationen och de möjligheter den ger att utveckla föreningens verksamhet.

Göran Modén visade exempel på hur donationsmedlen gjort det möjligt att satsa på den digitala teknikens möjligheter att utveckla verksamheten. Föreningens hemsida har uppdaterats och byggts ut så att den nu innehåller föreningens omfattande samling av inskannade foton vilket innebär tillgång till tusentals foton via sökord. Även föreningens fotoutställningar som visats på Jamtli är inlagda. Likaså är föreningens 400 konstverk som fotograferats digitalt tillgängliga via hemsidan. Samtliga årsskrifter från 1938 kommer att finnas inlagda och vara sökbara årsvis via sökord. Även en sökbar ortnamnsförteckning är inlagd.

En bildmonitor har installerats i Stadsmuseet där bilder och filmer ur föreningens samlingar kan väljas från en meny och visas som ett komplement till museiutställningen.

Föreningen har också övertagit det administrativa ansvaret för facebookgruppen Historiska Östersund. Där är antalet deltagare för närvarande uppe i över 5 000 personer.

Kvällen avslutades med att den nya årsskriften delades ut till deltagarna före hemgången.

Lennart Sundström