Föreningsliv: Centerns Ceniorgrupp

22 år med Vallsundsbron har gett utveckling i Storsjöbygden. Den 16 september var det åter dags att fira Vallsundsbron. Centerns Ceniorgrupp har denna tradition och efter att inte ha haft några aktiviteter under sju månader samlades en grupp vid Storsjöodjursspaningen för att fira.

På plats fanns 93-årige Torsten Nilsson och 89-årige Håkan Rasteby, som var med och drev på i kommunfullmäktige redan i början av 70-talet för att Vallsundsbron skulle förverkligas. Förverkligandet av bron tog fart 1989 då Centerns brogrupp bildats med nya oppositionsrådet Per Söderberg i förarsätet.

I juni 1994 blev det klart med pengar till Vallsundsbron i ett infrastrukturpaket som då sattes i sjön. När det 1995 skulle göras stora besparingar för att klara Sveriges ekonomi som (S) och (C) genomförde i ett samarbete, kom det ett besked att pengarna till Vallsundsbron hade dragits in av kommunikationsdepartementet. Media ställde då frågan till Per Söderberg som svarade, att ”jag tror inte att detta är korrekt”. Det visade sig att överenskommelsen om att undanta Vallsundsbron i sparpaketet som Olof Johansson, Börje Hörnlund och Per Ola Ericsson hade träffat med Göran Persson, inte var känd hos kommunikationsdepartementet.

Första spadtaget togs den 8 februari 1996 och den 16 september 1998 invigdes bron.

Lite kuriosa är det svar som Barn- och ungdomsnämnden lämnade på en motion från (C) angående skolplaneringen. Skrivningen ”När det gäller skolorna på ”annersia” vill nämnden erinra om det förhållande att det finns tre skolor på en sträcka av drygt 2 mil, och att man gemensamt får mycket stor överkapacitet pga sjunkande elevantal och som på intet sätt påverkas av brobygget och en eventuell kompletteringsbebyggelse”, visar hur fel man tänkte då!

Vid årets firande i starka vindar och regn hade Astrid Furborg bullat upp med bullar, kakor och mackor. Fyllda kaffetermosar gav värme till de cirka 20 besökarna denna dag, där två före detta och en nuvarande riksdagsledamot fanns med - Pelle Stjernström, Håkan Larsson och Pelle Åsling. Även regionrådet Tom Silverklo fanns på plats.

Totalt har bron passerats av cirka 45 miljoner fordon under de gångna 22 åren - det innebär idag cirka 3,9 fordon/minut i genomsnitt.

Per Söderberg