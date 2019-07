Förbundet om den andra anmälningen mot ÖFK: "Det gäller två olika organ"

Disciplinnämnden meddelade under onsdagen att en anmälan ska ha kommit in för sent och därför är preskriberad. Nämnden anser likt det ÖFK hävdat, att en anmälan borde ha gjorts redan i juni 2018 då licensnämnden kände till att uppgifter som cirkulerade i media och i Östersundshems interna utredning.

Anmälan kom istället så sent som i februari 2019.

Det finns däremot en ytterligare anmälan. Till representantskapet från licensnämnden. Representantskapet är det organ som beslutar om tävlingsfrågor inom svensk fotboll.

– Det finns en anmälan till representantskapet. Men den är inte behandlad ännu, säger Kjell Sahlstedt, sekreterare i Licensnämnden.

Där kommer också Östersunds FK att kunna yttra sig. Den utredningen kommer att ske inom en snar framtid.

Vad är det för skillnad när det kommer till påföljder, representantskapet kontra disciplinnämnden?

– Det gäller två olika organ och olika påföljder. De behandlar frågor på olika sätt, säger Sahlstedt.

Det ordinarie representantskapsmötet sker i slutet av november. Där bestäms bland annat vilka regeländringar som ska införas men också vilka lag som ska tillhöra en viss serie.