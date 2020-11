Förbjuds att värva – så här ser kontraktsläget ut för samtliga ÖFK-spelare

Kontrakt som löper ut 2020

Målvakter: Andrew Mills

Mittfältare: Ludvig Fritzson, Alex Purver, Bakr Abdellaoui.

Kommentar: Den då 21-årige Ludvig Fritzson såldes in som superettans mest lovande spelare av Daniel Kindberg när han värvades till Östersunds FK. Lite tillspetsat kanske, men 12 mål på 54 matcher i Degerfors skvallrade ändå om en målfarlig mittfältare. Under Graham Potters styrning utgick han många gånger från en kant, vilket inte gynnade hans egenskaper, och det stora genombrottet kom aldrig riktigt. Den här säsongen har han dock fått en mer central roll och blivit en viktig del i Amir Azrafshans ÖFK. Mittfältaren har erbjudits ett nytt kontrakt och mycket talar för att han blir kvar i klubben. Men Degerfors IF, som ser ut att komma att spela i allsvenskan 2021, lurar i vassen och har enligt Sportens uppgifter kommit med ett kontraktsförslag.

Alex Purver värvades in av Burchnall på rekommendation av dåvarande assisterande tränaren Joe Sargison. Är populär i truppen men har knappt fått någon speltid sedan han anlände. Lär dumpas efter säsongen.

Tredjemålvakten Andrew Mills fick efter tre år väntan göra sin allsvenska debut mot Sirius – och gjorde det med den äran. Fortfarande långt från att konkurrera på allvar, men inte osannolikt att att han nöjer sig med att agera back-up om han erbjuds ett nytt avtal.

Bakr Abdellaoui har inte spelat en minut sedan han under omtalade omständigheter värvades i somras. Har lånats ut till danska tredjedivisionen under hösten och ÖFK kommer med största sannolikhet inte utnyttja optionen i hans kontrakt.

Kontrakt som löper ut 2021

Målvakter: Aly Keita, Sixten Mohlin.

Försvarare: Ronald Mukiibi, Noah Sonko Sundberg, Marco Weymans, Pontus Kindberg.

Mittfältare: Rewan Amin, Frank Arhin, Isac Häggman, Robin Wikberg, Gustav Wikstrand

Anfallare: Simon Kroon, Jerell Sellars.

Kommentar: Sixten Mohlin har i skuggan av Aly Keita haft väldigt svårt att få någon speltid. Den senare gör i år sin kanske bästa säsong och fortsätter han på samma bana kan det bli tal om en ny kontraktsförlängning. Enligt Sportens uppgifter vill Mohlin därför söka sig vidare och ÖFK ska ha börjat se sig om efter en potentiellt ny andramålvakt.

Högst prioritet borde annars vara att försöka förlänga med Noah Sonko Sundberg som varit monumentalt viktig de senaste två säsongerna. Har tidigare ryktats till IFK Göteborg men med tanke på hans förhållandevis låga ålder (24) borde utländska klubbar kunna vara intresserade i vinter. Det kan också vara ÖFK:s sista chans till några större pengar, om det inte blir tal om en förlängning.

Ronald Mukiibi har haft stora skadebekymmer det senaste året och bara spelat en handfull matcher. ÖFK sitter nog lugna i båten för att se om han kan få ordning på kroppen nästa år.

Speltiden har varit väldigt knapp för Marco Weymans sedan han värvades inför förra säsongen. Skulle må bra av ett miljöombyte och med tanke på att två ytterbackar (Lucas de Andrade och Mohammed Bouchouari) provtränat med ÖFK under hösten kan han nog försvinna innan kontraktet löpt ut.

Frank Arhin har inte alls fått det att lossna i ÖFK. Sista chansen nästa år om det inte blir en ny utlåning.

Simon Kroons kropp har inte gjort honom rättvisa i Östersund men frågan är om andra allsvenska klubbar vågar ge honom en chans. Har en hög högstanivå men börjar dessutom komma till åren när han fyller 28 nästa sommar.

Den två år yngre Jerell Sellars har också lidit av skadeproblem men har börjat varva igång igen. Säsongen 2021 blir viktig för engelsmannen som borde ha en framtid på Jämtkraft Arena.

Korsbandsskadade Rewan Amin har varit mer eller mindre gjuten i ÖFK. Håller bara knät är en förlängning rimlig nästa år.

Ingen i juniorkvartetten har fått något ordentligt lyft och tre av dem har varit utlånade till IFK Östersund. Den enda som spelat hyfsat kontinuerlig A-lagsfotboll är Pontus Kindberg när han lånades ut till Stöde i division 2. Fortfarande ung och inte omöjligt att han får ett nytt kontrakt.

Kontrakt som löper ut 2022

Försvarare: Thomas Isherwood, Eirik Haugan. Kalpi Ouattara.

Mittfältare: Charlie Colkett, Isak Ssewankambo, Nebiyou Perry, Nikolaos Dosis, Henrik Bellman.

Anfallare: Blair Turgott, Francis Baptiste, Malcolm Stolt, Sebastian Karlsson Grach.

Kommentar: Thomas Isherwood har dragit mycket intresse kring sig och med ett långt kontrakt behöver ÖFK inte skynda fram en förlängning. Kommer rätt bud kan han försvinna redan i vinter.

Isak Ssewankambo utnämndes inför säsongen till assisterande lagkapten, mycket tack vare hans outtröttliga arbete och roll som pådrivare. Insatserna har varit blandade, inte minst sedan Rewan Amin drog på sig sin korsbandsskada. Fortfarande gjuten i startelvan, men i nuläget är nog risken låg att någon större klubb försöker värva mittfältaren.

Lite mer i skymundan har Eirik Haugan verkligen kommit fram som ett riktigt fynd sedan han anslöt från Hödd i den norska tredjedivisionen. Varit lite snack om Vålerenga men inget konkret på bordet ännu. Skulle någon av Isherwood/Sonko Sundberg försvinna blir Haugan ännu viktigare att hålla fast i.

Efter mycket Google translate börjar Kalpi Ouattara växa ut till en vänsterback av bra allsvenskt snitt. Tillräckligt för att säljas redan i vinter? Kanske inte. Men fortsätter utvecklingskurvan peka uppåt nästa säsong ligger en flytt nära till hands för den blott 21-årige ivorianen.

Lika lätt har det inte varit för Charlie Colkett. Den tidigare lagkaptenen för Chelseas ungdomslag har visserligen fått stort förtroende, men succén har uteblivit. Med Azrafshans nya spelstil har den mer possession-anpassade mittfältaren sjunkit i rangordningen. Liten risk att han försvinner i vinter. Däremot behöver nog lyftet komma nästa år för att han inte ska riskera att dumpas till högstbjudande klubb.

Andra mittfältare som visat uppåtgående trend i år är Nebiyou Perry och Henrik Bellman. Framför allt Perry har i vissa stunder visat prov på briljant teknik och med en bättre jämnhet nästa år finns risken att han fiskas upp av större klubbar.

Samma gäller egentligen för Francis Baptiste och Blair Turgott som för några månader sedan inte gjorde många jämtar glada. Dock inga kontrakt som är akuta att förlänga.

Malcolm Stolt och Sebastian Karlsson Grach får stå på tillväxt ett tag till. Lite längre fram i rangordningen är Nikolaos Dosis som tränartrojkan tror stenhårt på. Genombrott 2021?

Kontrakt som löper ut 2023

Försvarare: Sam Mensiro.

Mittfältare: Felix Hörberg.

Kommentar: Lite överraskande att trotjänaren Sam Mensiro fick förlängt med tre år när han skrev på nytt avtal i oktober. Långt från ordinarie, men en bra truppspelare. Med största sannolikhet hans sista kontrakt då han kommer ha blivit 34 år när nuvarande går ut.

Felix Hörberg har haft en fin utveckling i ÖFK sedan han anslöt från Trelleborg i superettan med debut i U21-landslaget. Om poängen blir fler nästa år kommer förmodligen andra klubbar börja rycka ordentligt i den löpstarka yttern.