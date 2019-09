För många olika läkare under kort tid – IVO kritiserar hälsocentral i länet

Patienten sökte läkarhjälp vid en hälsocentral i länet då han hade problem med andningen och hosta under hösten 2016. Läkarnas bedömning var då att mannen hade KOL, kronisk obstruktiv lungsjukdom.

Men mannens hälsotillstånd försämrades. I januari året efter hade han fått smärta i skulderblad och ländrygg. Han ordinerades då sjukgymnastik och smärtstillande läkemedel. Inte heller detta hjälpte och mannen återkom till hälsocentralen. När mannen till sist fick remiss för datortomografi så upptäcktes det att mannen hade spridd lungcancer.

Händelsen anmäldes till IVO som nu konstaterat att de åtgärder som läkarna vidtog under mannens sjukdom varit nödvändiga och riktiga. Däremot menar IVO att det antal läkare som mannen träffat under sina sjukdomskontakter är för många.

Sju läkare under lika många besök har mannen träffat under en period på tre veckor. Något som IVO menar är för många för att läkarna ska ha fått en ordentlig bild av hur patientens symtom tilltagit. Mannen ska inte heller fått tillräcklig information om misstankarna som föranledde hans sjukdomsutredning eller tillräcklig smärtlindrig under denna period. Hälsocentralen kritiseras på denna punkt av IVO.