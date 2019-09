Flera husinbrott i länet – polisen misstänker samband

Vid det första fallet i Stugun så upptäcktes inbrottet av de boende i huset. Någon hade tagit sig in i bostaden och sedan dragit för gardiner och persienner för att kunna söka igenom hemmet ostört. Vid detta inbrott så har tjuven bland annat lagt beslag på silverskedar.

I det andra fallet av inbrott i Stugun så upptäcktes tilltaget av en granne till målsäganden. Inbrottet ska ha skett någon gång mellan 29-31 augusti då målsägaren varit bortrest. Grannen fattade misstankar om att allt inte stod rätt till och kontaktade husägaren. Det kunde sedan konstateras att någon tagit sig in i huset via en altandörr och därefter sökt igenom huset. Polisen kommer att genomföra brottsplatsundersökningar på platserna under veckan.

Det tredje inbrottet skedde i Lit. Där hade någon brutit upp ett fönster till ett garage och sedan via detta tagit sig in i huset. Huset har genomsökts och efter inbrottet saknas bland annat smycken.

– Det är samma sak där att de dragit för gardiner för att kunna jobba på ostört. Vi tror det är samma gäng. Efter dessa inbrott i länet så har det även varit inbrott i Kramfors och Bollstabruk och vi ser ett möjligt samband, säger Mikael Gruvelgård, vid polisen i Jämtlands län.