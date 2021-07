Flera föreningar har sök tillfälligt stöd i Bergs kommun

Den 18 juli var sista ansökningsdag för föreningar att söka tillfälligt föreningsstöd i Bergs kommun. Enligt Fredrik Åström, biträdande tillväxtchef vid kommunen har elva föreningar ansökt om stöd och totalt ska 100 000 kronor betalas ut.

– Vi föreslog till politiken att skjuta till hundratusen extra även till dem som har varit tvungna att ställa in arrangemang under vintern på grund av coronapandemin, och så blev det. Det har varit julmarknader och någon skidtävling som tvingats ställa in och nu ansökt om stöd, säger Fredrik Åström.

Bland annat har Svenstaviks Företagarförening som arrangerar Älghälga ansökt om stöd samt Åsarna If för Åsarna ski marathon.