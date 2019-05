Flera förare bötfällda under dagens trafikkontroller – en blåste positivt men misstänks inte för brott

Dagens första kontroll genomfördes vid 08.35 längs Jämtlandsgatan i Sveg. Samtliga förare kunde passera utan anmärkning.

Under morgonen fick ett 60-tal förare längs länsväg 605 i Östersund blåsa i polisens sållningsinstrument. Samtliga var nyktra men fyra bötfälldes för fortkörning.

Även i Krokom där omkring 100 förare kontrollerades under förmiddagen var samtliga nyktra. Men två bötfälldes, en för utskjutande last och en annan för mobilanvändande under färd.

I Odenslund kontrollerade ett 40-tal förare under eftermiddagen och en blåste positivt. Vidare visade utandningsprovet att mannen blåste under straffbar gräns så mannen fick köra vidare.

Gränsen för rattfylleri går vid 0,10 milligram per liter i utandningsluften.

Under kvällen har två bilförare mist körkortet. En i Kläppe och en i Torvalla. En bilist i Tullingsås bötfälldes då registreringsskylt saknades och en mopedist på Frösön misstänks för drograttfylleri.