Fler på sportbar än på läktaren: ”Svårt att hitta regelverk som är tillräckligt pricksäkra”

På O'Learys fanns strax över 100 supportrar samlade för att se ÖFK möta Varberg på Jämtkraft Arena under söndagen. Därmed är lokalen fullsatt enligt rådande regler om max fyra personer vid samma bord och vartannat bord tomt. Innan pandemin då det gick att sitta vid varje bord och dessutom proppa fullt av supportrar i baren innebar en fullsatt kväll drygt 260 gäster.

Vid ett av borden satt tre hängivna fans: Katarina Skylare, Eva Lindström och Axel Lindström.

– Vi har suttit här alla matcher. Alla träningsmatcher, alla cupmatcher, alltså verkligen alla matcher. Vi får ju inte vara nån annanstans, säger Katarina Skylare.

– Vi satt på Allstar hela förra säsongen. Nu sitter vi här. Men vi längtar ju till arenan, säger Eva Lindström.

Att gå på sportbar handlar om gemenskap och atmosfär, förklarar de.

– Här finns ju fler fans. Det blir mera stämning än hemma i tv-soffan. Mer en känsla av att vara på match liksom, säger Axel Lindström.

Att det denna match fanns fler som följde matchen på O'Learys än på arenan rycker de på axlarna åt. De har full förståelse för alla smittdämpande restriktioner.

– Det där har vi släppt nu. Man kan inte göra annat än att gilla läget. Men man kan ju tycka att vi skulle klara sprida ut oss på arenan. Det är ju idrotten och kulturen som får ta smällen. Vi swishar i alla fall för soff-biljetter och stöttar klubben, säger Katarina Skylare.

Nu håller de tummarna för att nästa match på Jämtkraft Arena ska få ta emot 500 personer i publiken.

– Det finns ju i alla fall hopp om livet, säger de.

Förslaget om ett publiktak från den 17:e maj förutsätter att smittspridningen går ner i samhället. Det skulle ge ÖFK två matcher med större publik innan det långa EM-uppehållet.

Många inom idrottsvärlden har tidigare påvisat de stora skillnaderna som finns mellan exempelvis köpcentrum och fotbollsarenor, där fotbollen endast får ta in åtta personer på läktarna och köpcentrum kan räkna ut antalet besökare baserat på storleken av lokalen i fråga.

Det finns flaskhalsar när man ska in och ut på evenemang. Också transporterna till och från evenemanget kan orsaka trängsel

Samtidigt använder idrottslag de restaurangytor som finns på arenorna för att få in fler betalande människor. Tv-tittare har kunnat höra en större publik via sändningar från flera allsvenska arenor då lag kunnat släppa in långt fler än åtta åskådare på restaurangdelar. Hammarby har exempelvis 150 platser i restaurangen på Tele2 Arena.

Smittskyddet i Jämtland menar att de rådande rekommendationerna handlar om att hitta vägar till en minskad trängsel.

– Själva grunden i alla rekommendationer är att hjälpa folk att göra rätt, så att trängsel inte uppstår. Sedan går det att hitta kryphål, så att trängsel orsakas i alla fall, säger Annika Ersson, smittskyddsläkare vid regionen.

Jämförelsen med de drygt 100 personer som sitter på restaurangen i centrala Östersund samtidigt som ÖFK spelar någon kilometer bort är lätt att göra. Men restaurangen följer det regelverk som finns.

Det handlar snarare om att träffa rätt i de restriktioner som införs, vilket slår olika hårt.

– Men det har visat sig vara svårt att hitta regelverk som är tillräckligt pricksäkra.

Det är inte när publiken väl sitter ner på sina platser som den största risken finns för ökad smittspridning på arenan.

– Det största problemet är inte folk på läktare. Men det finns flaskhalsar när man ska in och ut på evenemang. Också transporterna till och från evenemanget kan orsaka trängsel. Kanske inte lika mycket hos oss i Jämtland, för att många är bilburna. Men däremot i delarna av landet där man transporterar sig med kollektivtrafik.

En sak är däremot helt given och som talar för en återgång till mer publik på fotbollsläktarna.

– Det är alltid bättre att ses utomhus än inomhus när det kommer till att minska smittan, säger Annika Ersson.