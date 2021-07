Fler barn drunknar men ingen vet varför – forskare: ”Det kan bero på bristande tillsyn”

2017 var Anna Stenberg från Stockholm på semester i Grekland med familjen. Hon satt vid ena kortsidan på den avlånga hotellpoolen och hennes fyraårige dotter stod i trappan på den grunda delen, på andra sidan, när olyckan plötsligt var framme.

Fyraåringen hade på sig badring och armpuffar men bestämde sig plötsligt för att ta av sig flytdonen.

– Hon litade för mycket på sin egen förmåga som barn gör. Jag ropade åt henne att hon ska ha badringen på sig. Jag tittade bort i vad som kändes som en sekund och minns att jag såg henne i trappan och att hon trätt av sig badringen och stod och höll i den. Sedan var det som att hon tappade fotfästet i trappan.

Anna Stenberg såg hur dottern försvann under ytan.

– Det var som att det blev helt tyst runt omkring. Hela världen stannade upp.

Anna Stenberg reagerade direkt. Plastbord och stolar längs poolkanten revs omkull i farten när Anna rusade för att rädda sin dotter. Hon kastade sig i vattnet och fick upp sin dotter.

– Vi grät båda två. Det jävliga i den här kråksången är att det sitter en badvakt som var högst två meter ifrån henne. Han var upptagen med något annat, sin telefon tror jag. Han och jag hoppar i samtidigt, han reagerar väl på att jag springer, säger Anna Stenberg.

Hur länge fyraåringen var under ytan är svårt att uppskatta men Anna gissar på tio sekunder.

Varje år drunknar dubbelt så många i Sverige jämfört med vad man tidigare trott. Svenska livräddningssällskapets statistik över drunkning har tidigare sammanställts efter vad som rapporterats i medierna.

När forskare på Hjärtstoppcentrum vid Karolinska institutet undersöktes alla drunkningshändelser under åren 2003–2017 i patientregistret och Socialstyrelsens dödsorsaksregister såg de att drunkningstillbudet var dubbelt så många som man tidigare trott.

Under perioden fann man 440 drunkningstillbud per år, av vilka 215 omkom. De allvarliga drunkningstillbuden har sjunkit under de 15 åren men antalet drunkningar bland barn mellan 0–4 år har ökat från 7,4 till 8,1 fall per 100 000 individer.

– Vi vet inte varför. Det kan bero på bristande tillsyn. Det kan också bero på oroligare föräldrar som åker till akuten på vidare identifikationer för att man är oroligare. Det är svårt att säga vad som egentligen står bakom det, säger Andreas Claesson, docent vid hjärtstoppscentrum på institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska institutet.

42 procent av alla tillbud för barn 0–17 år inträffar i badkar eller pool, 15 procent är ospecificerat och resten sker i sjöar och hav.

– Det kan vara både hemmapooler och kommunala pooler. Så det är svårt att veta om det är en ökning av villapooler som orsakat det här.

Forskningsläget kring drunkningar är dåligt.

– Vi vet ingenting egentligen. Var ska vi sätta in förebyggande åtgärder? Är det ny lagstiftning om pooler i trädgården? Är det lag om badvakter i simhallen eller båda? Om vi ser att det ökar med drunkningar i villapooler måste vi göra något åt det men i dagsläget vet vi inte. Vi har ingen aning. Nästa år kommer vi inte heller ha någon aning, säger Andreas Claesson.

Han vill se ett nationellt kunskapscentrum för drunkningsprevention.

– Drar man en parallell till trafiken så skulle man säga att det är helt orimligt att man bara räknar de som dör i trafiken och inte räknar de som skadas så att vi kan bygga vägar som är säkrare utifrån kunskap om vilka som skadas.

Så är det på drunkningssidan, menar han.

– Här vet man lite grann om de som dör och ingenting om de som skadas. Någon gång i historien måste vi börja mäta detta och samla data och årligen analysera den och komma med förslag på förebyggande åtgärder. Som det är nu så rullar det bara på. Så dör det ett stort antal människor varje år. Vi lär oss inget av historien.

För Anna Stenbergs dotter har händelsen i poolen lyckligtvis inte satt några djupare spår.

– Hon är fortfarande helt orädd för vatten. Hon kan fortfarande prata om det. ”Det var då jag drunknade i Grekland”.

Desto större avtryck gjorde incidenten på Anna Stenberg.

– Jag är mycket räddare än henne efter det här. Jag påverkades jättemycket. Jag är livrädd nu när barnen badar. Jag är alltid med och alltid i närheten. Jag skulle inte komma på tanken att vika av med blicken.

Anna vill påminna andra föräldrar om att vara med hela tiden och inte ägna sig åt något annat än att vakta sina barn vid vattnet.

– Man hör varje år om massa experter som pratar om hur fort det går och att det sker alldeles tyst. Det var precis så med henne, det var ingen kalabalik kring att hon sjönk. Hon sjönk som en sten under vattnet och det var knäpptyst.

Fakta: Så undviker du olyckor för de minsta vid vatten

► Lite vatten räcker: Barn kan definitivt drunkna i sin plaskpool. Därför ska små barn alltid ha en vuxen bredvid som inte släpper dem med blicken. Smartphoneförbud! 4-5-åringar kan man låta plaska i grunt vatten utan fullständig tillsyn efter att man låtit dem prova att lägga ansiktet i vatten och resa sig igen.

► Barn drunknar tyst!: När barn ramlar i vatten kommer de inte att skrika. De kommer inte att fäkta med armarna i de flesta fall utan bara börja andas in vatten och sjunka, eller flyta med huvudet nedåt. Därför måste barn vid vatten övervakas hela tiden! Av en simkunnig vuxen.

► Använd flytväst!: När ett barn leker vid vatten där det inte bottnar, på klippor, brantare stränder eller bryggor, eller på båtar, använd alltid flytväst! Det ska vara en flytväst med krage (den vänder sig så barnet ligger med huvudet uppåt automatiskt). Spänn grenremmen. Om inte kommer flytvästen tryckas upp över barnets huvud och inte fungera.

► En person ansvarig för vaktandet: ”Kom överens om vem som är badvakt”.

► Lär barnet simma: ”För oss har simskolan under det här året varit en fantastisk (och dyr) investering.”

Källa: Barnakuten.nu som drivs av barnläkaren Cecilia Chrapkowska.

Felix Alnemark