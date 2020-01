Fler än en bilist i veckan bötfälldes för att ha använt mobil i bilen förra året: ”Det är livsfarligt”

Att fippla med mobilen när du kör bil kan få ödesdigra konsekvenser. Du tappar uppmärksamheten på vägen och i en miljö med många bilar, cyklister och gående kan det vara förenat med livsfara.

Jimmy Norberg är chef för polisens trafikgrupp i Östersund. Han säger att han ofta ser bilister som har svårt att slita sig från telefonerna när de kör bil, något som polisen försöker få bukt på genom olika satsningar och trafikkontroller.

Varför är det farligt att titta i telefonen när man kör? Har du nåt exempel så att vi kan göra det mer konkret?

– Om du kör i 40 kilometer i timmen och tittar snabbt ned på telefonen i två sekunder och upp på vägen igen så hinner du färdas 22 meter helt utan kontroll. Man kan se att en hel del olyckor beror på att man använt mobiltelefon och tappad uppmärksamheten på vägen. Är du inte uppmärksam så är olyckan lätt framme, säger trafikpolis Jimmy Norberg.

– Jag är övertygad om att vi minskar antalet kollisioner i tätorten om vi kan undvika onödiga distraktioner, säger han.

Den första lagen om mobilanvändning under bilkörning upprättades i Sverige 1 december 2013. Den lagen var svår att efterfölja för poliserna eftersom den innehöll en del gråzoner och handlade om att bilförare inte fick använda mobiltelefonen på ett sätt som gör dig "ouppmärksam och farlig i trafiken".

1 februari 2018 beslutade regeringen om en ändring i trafikförordningen som innebar att förbudet mot att hålla kommunikationsutrustning i handen gäller utan att det behöver göras en prövning av om användningen påverkat framförandet av fordonet negativt.

Sedan dess har det blivit enklare för polisen att bötfälla bilister som bryter mot förordningen.

– Sverige var ganska sena i det här med att ta fram en lag mot mobilanvändning vid bilkörning. Den första lagen som kom 2013 var inte riktigt bra. Den som kom 2018 är enklare att tolka, säger Jimmy Norberg.

Eftersom det har funnits en lag mot mobilanvändning under färd i ganska många år i olika former så tror Jimmy Norberg att de allra flesta bilisterna är medvetna om att det är förbjudet. Därför förvånar det honom att det fortfarande finns bilförare som får för sig att fippla med telefonen när de kör.

– Problemet är väl att de allra flesta är medvetna om att det är förbjudet. Men vi är så otroligt beroende av mobilen. Det är väl svårt att komma ifrån helt enkelt. Det kan handla både om att man får ett samtal eller att det plingar till med en notis från Instagram eller Facebook, och så tittar man ned i mobilen. Det är livsfarligt, säger Jimmy Norberg och fortsätter:

– Jag tycker att det är förvånansvärt många som har svårt att slita sig från telefonerna.

Totalt bötfälldes 71 förare i länet under 2019 för att ha använt mobilen i bilen, vilket är fler än en i veckan i snitt. 54 av dessa stoppades och bötfälldes av polisens trafikgrupp i samband med trafikkontroller. Resterande 17 förare stoppades när övriga poliser sett dem med mobiltelefon i hand under färd och stoppat bilisten för att ge en bot.

Vad säger du om siffrorna?

– Det är svårt att säga eftersom lagen är så pass ny. Men jag tycker att man ser en ökning om man tittar något år tillbaka, säger Jimmy Norberg.

Och trenden ser ut att fortsätta in på 2020. Under bara vecka 2 rapporterade polisen 18 förare för mobilanvändande under färd i länet.

Fordon som används vid blåljusverksamhet och annan liknande verksamhet är undantagna regeln. Det gäller exempelvis när fordon används vid räddningstjänst och sjuktransport, vid tjänsteutövning av polis, viss personal vid Säkerhetspolisen samt vägtransportledare. Undantaget gäller även i brådskande tjänsteutövning av en tulltjänsteman, kustbevakningstjänsteman, läkare, sjuksköterska, barnmorska och personal inom Kriminalvården eller i andra liknande fall.