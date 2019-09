Fjärrstyrt flyg - del 1: Boeingplanen som var nära att krocka över Jämtland avslöjar faran med ensamma flygledare

Den 2 juli 2010 var två Boeing-plan med sammanlagt 372 passagerare nära att kollidera i luften ovanför Jämtland.

Några mil sydväst om Östersund kom planen som närmast 157 meter från varandra.

Statens haverikommission, SHK, klassade tillbudet som allvarligt. Utredningen slog fast att flygledaren på Arlanda hade brustit i uppmärksamhet.

När den röda varningssignalen för kollisionsrisk blinkade nertill på radarskärmen var han upptagen med att övervaka trafiken i norra Norrland.

Först när planens kollisionsvarnare slog larm upptäckte piloterna faran och kunde väja undan.

(Se haverikommissionens 3D-film om tillbudet)

Varför är händelsen aktuell idag? Därför att Luftfartsverket testar en teknik för ensambemanning i flygledartorn. Så här skriver de i en rapport till regeringen om sina planer för de kommande åren:

”Multiple Remote Tower är under utveckling…Konceptet innebär att flera flygplatser kan betjänas från en och samma modul, i framtiden även av samma flygledare.”

Enligt Luftfartsinspektionens föreskrifter ska ensambemanning bara förekomma vid lågtrafik. Den 2 juli 2010 när de två Boeing-planen hamnade på kollisionskurs var trafiken inte lägre än vanligt, visar haverikommissionens utredning. Trots det skötte flygledaren på Arlanda ensam övervakningen av hela Norrlands luftrum.

Några fasta rutiner för dubbelbemanning fanns inte på Stockholms flygledarcentral. Ansvaret låg på flygledarna att be om hjälp. Enligt haverikommissionen var kulturen på arbetsplatsen sådan att man drog sig för att göra det.

Efter olyckstillbudet över Jämtland ändrades rutinerna.

Åtta år tidigare hade flygsäkerhetsorganet Eurocontrol gått ut och varnat för enkelbemanning om den inte föregås av en omfattande riskbedömning. Varningen var en reaktion på en ofattbart tragisk flygolycka i tyska Überlingen där 71 människor dog, varav 52 barn. Flygledaren som var ensam i tjänst mördades av en anhörig som miste sin familj i kraschen.

Man kan tycka att erfarenheter av det här slaget skulle räcka för att förbjuda enmansarbete i flygledarbranschen. Men utvecklingen går alltså åt andra hållet.

I det europeiska samarbetsprojektet SESAR testas tekniken Multiple Remote Tower för fullt. På SESAR:s hemsida kan man läsa att tester i simulator redan har visat att en ensam flygledare kan sköta flera flygplatser på ett säkert sätt.

I facktidskriften Flygledaren (nr 2: 2019) finns en rapport som ger en helt annan bild. Rapporten handlar om ett norskt flygsimulatortest inom ramen för just SESAR. Där beskrivs vad som händer när en försöksperson som har skött tre flygplatser ska lämna över till en kollega: ”Det var väldigt svårt för flygledaren … att hitta tid för överlämningen, och resultatet blev extremt dåligt. Han blev hela tiden avbruten av anrop från någon av de tre flygplatserna - fordon, telefonsamtal, flygtrafik, samordningar etc. När överlämningen till slut var genomförd rådde stor tvekan om mottagaren verkligen tillgodogjort sig all information som var nödvändig för att sköta arbetet…”

Simulatortestet har tydliga likheter med arbetsmiljön kring flygledaren som var i tjänst vid tillbudet över Jämtland. Även han hade flera system att hålla reda på och störningsmoment som gjorde att han glömde bort viktig information vid överlämningen.

Tidskriften Flygledarens rapportör var skeptisk efter att ha sett det norska testet: ”Sammantaget känns detta koncept ytterst tveksamt ur ett flygsäkerhetsperspektiv. Och några tveksamheter kan vi helt enkelt inte ha i detta yrke”.

