Fjällen tema för konstutställning i Åre: ”Just fjäll slår an något hos folk”

Under sportlovsveckorna ställer Annika tillsammans med konstnärskollegorna Sofia Ohlsén och Marie Andersson ut delar av sin konst i Åre. Annika jobbar med akryl, medan Marie målar akvarell och Sofia Ohlsén olja. De tre har inte känt varandra så länge, men upptäckte snabbt att de gärna skapar kring samma tema – vinter, snö och fjäll.

- Just fjäll slår an något hos folk, det blir samma känsla som med havet, säger Marie Andersson, som också håller workshops i akvarellmålning under sportloven.

Hennes fjällmålningar har blivit utvalda till jurybedömda utställningar i bland annat Italien och Polen. Under utställningsveckorna i Åre leder hon workshops i akvarellmålning för alla intresserade från 15 år och uppåt.

- Jag har frågat besökare från Schweiz vad de ser i våra fjäll, de som har alperna. De svarade att fjällen är råare, att det är rena vildmarken, berättar Sofia Ohlsén, som sitter vid sitt staffli och målar.

- Jag tror också det, att fjällen och skidspåren påminner om no mans land, säger Annika Cawthorn.

De tre fjällkonstnärerna har nytt vernissage varje lördag under sportlovsperioden. Utöver det har Konsthuset öppet varje dag i veckan till och med den 8 mars. Förutom möjlighet till workshop kan man lyssna till Annika Cawthorns ”arttalk” och se livemåleri då konstnärerna är på plats alla dagar.