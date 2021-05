Finstämt känslig och jazzigt svängig svensk folkmusik

Recension

Trio X of Sweden

Traditionell svensk folkmusik

Prophone

Under ett par decennier har Trio X of Sweden på ett mycket personligt och profilerat sätt tolkat äldre musik från både klassisk och religiös repertoar. Tre album har det hunnit bli med mycket uppmärksammade tolkningar av äldre musik, och med ett fjärde album har Trio X of Sweden nu gett sig i kast med några av den svenska folkmusikens verkliga klassiker. Inte överraskande har trion dedikerat skivan till en pionjär på området: den svenske pianisten Jan Johansson.

I Trio X of Sweden ingår sedan start pianisten Lennart Johansson, trumslagaren Joakim Ekberg samt basisten Per V Johansson (som är från en känd musikersläkt i Jämtland). En slitstark trio alltså, som haft stora musikaliska framgångar och förmåga att genremässigt bredda och förnya sig.

Naturligtvis har man bara väntat på att få ge sig i kast med några av den svenska folkmusikens pärlor – på sitt eget mycket personliga sätt. Men trions medlemmar har också själva var och en lämnat ett nyskrivet bidrag i repertoaren och här utmärker sig Per V Johansson med sin inledande och festligt uppspelta "Elsas brudmarsch".

Klassikern "Jag vet en dejlig rosa" görs i en helt ljuvlig version; finstämt känslig och jazzigt svängig på samma gång. En annan klassiker som "Kristallen den fina" är även den utomordentligt känsligt och vackert framförd. En "Lapp-Nils polska" spelas med schwung i en fartfylld version och med sin tolkning av "Visa från Utanmyra" hyllar Trio X of Sweden föregångaren Jan Johansson på ett personligt och hängivet sätt.

Det finns en musikalisk lekfullhet hos Trio X of Sweden, som är mycket tilltalande och efter ett par decenniers målmedvetna finslipning av sitt musikaliska uttryck är Trio X of Sweden suveränt samspelt och faktiskt lite nyskapande i sina genreöverskridande ambitioner.