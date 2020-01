Fick jacka stulen i kyrkan

Polisen i Östersund har fått in en polisanmälan gällande stöld av en jacka. Jackan var inhängd i kapprummet i den aktuella kyrkan. Enligt den anmälan som stöld som kommit in till polisen så ska även en ytterligare jacka försvunnit från samma plats under samma tillfälle. Denna jacka har det däremot inte kommit in någon stöldanmälan angående. Den försvunna jackan är av märket Marmont och dess värde uppgår till cirka 4 000 kronor.