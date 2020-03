Festivalen Summerburst gästar Åre – tar med DJ-stjärnan Oliver Heldens

Det berättar festivalen i ett pressmeddelande. Den 10 april så intar de Timmerstugan i Åre tillsammans med nederländska Oliver Heldens och svenska John De Sohn.

Oliver Heldens är från Nederländerna och har spelat på festivaler som Coachella, Lollapoloza, Ultra och Tomorrowland. Han har gjort hits som Gecko (Overdrine), Last All Night (Koala) den polulära remixen på Dr Kucho!´s "Cant Stop Playing"

Han får sällskap av John De Sohn som balnd annat står bakom låtar som "Long Time", "Dance Our Tears Away", "Under The Sun" och "Wild Roses" som har miljontals spelningar på Spotify.