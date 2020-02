Felix Hörbergs första mål i ÖFK-tröjan – då slog han till två gånger: ”Har en otroligt bra känsla”

Den unge ytterspringaren var ett av få glädjeämnen under fjolårets blytunga höstsäsong.

Felix Hörberg kom direkt från en strulig säsong i superettan med Trelleborg och tog nästan omgående en plats i ÖFK:s startelva. Totalt blev det elva allsvenska framträdanden och två assist för 20-åringen. Men inga mål.

Borta mot Eskilsminne räckte det med fyra minuter för att Hörberg skulle hamna i målprotokollet för första gången i tävlingssammanhang i ÖFK-tröjan.

– Jag ska slå ett inlägg bara och målvakten går ut och ska plocka den, men tappar in den i mål, säger Hörberg.

Något som borde ha varit ett av de enklare målen i karriären.

– Jag har faktiskt några sådana inlägg som gått in. Jag hade ett mot Östersund när jag spelade för Trelleborg som gick in nästan likadant. Men det här var nog ett av de enklaste.

Eskilsminne hann knappt repa mod efter den mardrömsstarten. Fyra minuter senare stormade Kroon fram från vänster och tryckte in 2–0. Ett resultat som stod sig till pausvilan och som gav ÖFK lugn och ro i sitt spel.

– I andra halvlek har vi ledningen och kontrollerar den väldigt bra, så kan vi ställa om ett par gånger och gör bra mål.

Det var just genom en sådan omställning som Hörberg kunde sätta pricken över i:et i ÖFK:s 5–0 seger. Efter att Jordan Attah Kadiri tryckt in trean från nära håll, Mukiibi knoppat in fyran efter en hörnvariant, kom Hörberg loss på sin högerkant.

– Attah får bollen på mitten och vänder upp och sen kommer jag på djupled, tar emot den och placerar in den i bortre.

Lite mer av ett Felix Hörberg-mål där?

– Det där är ett typiskt Felix Hörberg-mål faktiskt, det får jag säga. Men inläggsmålen har blivit lite av ett Felix-mål också. Jag har gjort tre sådana.

I det stora hela var ÖFK totalt överlägsna mot division 1-laget Eskilsminne, men Hörberg tycker inte att man ska förringa segern på grund av motståndet.

– Jag tycker ändå vi ska värdera den här matchen högt. Det brukar vara nervöst i den första tävlingsmatchen, så det var skönt att få tidiga mål och bygga vidare på det.

Vad betyder det för det fortsatta cupspelet att ni fick den här pangstarten?

– Det var jätteskönt. Vi får bygga på detta.

Du har pratat om att du vill producera mer poäng i år. Kan man förvänta sig mer efter det här?

– Det tycker jag. Jag har en otroligt bra känsla och fysik redan nu, även om det är tidigt på säsongen. Jag har börjat bra och kommer ha gjort några poäng nu och kommer fortsätta bygga vidare på att göra poäng. Jag tycker att jag kommer fortsätta på det här spåret.