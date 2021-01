Felix Finnveden: Vårdföretagarna verkar vilja öka smittspridningen

I tisdags varslade Kommunal om stridsåtgärder mot Vårdföretagarna. Anledningen är att förhandlingarna om nya kollektivavtal för privat sjukvård och äldreomsorg strandat.

Stridsfrågan gäller den här gången inte lön. De nya kollektivavtalen ska rymma såväl löneökningar i takt med resten av arbetsmarknaden som en extra satsning på yrkesutbildade. Om det är parterna överens. Men.

Vårdföretagarna villkorar löneökningarna med att Kommunal går med på betydande ingrepp i arbetsvillkoren. De största försämringarna gäller bemanningen. Där vill arbetsgivarna ha ”flexiblare”, alltså otryggare, regler. Det trots att de kommunala, regionala, kooperativa och ideella arbetsgivarna redan gått med på såväl löneökningar som villkorsförbättringar i de nya kollektivavtalen.

Det är inte utan att man undrar vilken verklighet Vårdföretagarna och deras medlemsföretag lever i.

För det kan väl omöjligt vara så att Vårdföretagarna missat Coronakommissionens första delrapport?

Den som med all tydlighet pekar ut just anställningsvillkoren när det kommer till bemanningen i äldreomsorgen som en stor anledning till smittspridningen. Är det kanske så att deras vinstintresse står över all anständighet?

Kommunals varsel är uppdelat i två steg. Det första träder i kraft den 15 januari och det andra den 22 januari. Varslet kommer beröra cirka 70 arbetsplatser runt om i Sverige. I steg ett lägger fackföreningen en blockad mot nyanställningar samt mer- och övertidsarbete. Det är en stridsåtgärd som slår rakt in i problemets kärna. Inom branschen privat vård och omsorg utgör tillfälliga anställningar drygt en tredjedel av bemanningen.

Varslets nästa steg innebär total arbetsnedläggelse. Det vill säga strejk. Alla berörda arbetsplatser drivs av de stora vårdjättarna som går med ordentlig vinst på skattefinansierad verksamhet.

Kommunal har sedan varslet fått viss kritik för att en konflikt just nu med ökad smittspridning är samhällsfarligt och oansvarigt beteende. De som säger det glömmer att de privata företagens dåliga arbetsvillkor i sig är samhällsfarliga.

Syftet med varslet är att hindra de som driver verksamheterna från att utföra sitt uppdrag och därmed tvinga huvudmannen, kommunerna och regionerna, att ta över. Strejken kommer därför inte att skada de äldre, men slå ekonomiskt mot företagen enligt den så kallade ”force majeure– regeln”.

En viktig aspekt i sammanhanget är att det redan är sämre arbetsvillkor på privat vård och omsorg jämfört med den som drivs av kommuner eller regioner.

En viktig aspekt i sammanhanget är att det redan är sämre arbetsvillkor på privat vård och omsorg jämfört med den som drivs av kommuner eller regioner. Det är fler som jobbar deltid, fler som jobbar på visstidsanställning och därmed är de privata arbetsplatserna redan ett större hot mot smittskyddet.

När pandemin tog Sverige i ett järngrepp våren 2020 belönades vård- och omsorganställda med applåder. Hundratusentals människor gick varje kväll ut på sina balkonger och hyllade välfärdsarbetarnas insatser.

Nu finns det en möjlighet att omsätta applåderna i konkret handling. Att backa Kommunal nu är att ta ställning för bättre villkor. En förändring som i förlängning kommer minska smittspridningen och höja livskvalitén för tiotusentals välfärdsarbetare.