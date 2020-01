Felix Finnveden: Notan för vår alkoholkonsumtion är hög

Notan för vår alkoholkonsumtion är skyhög. Under ett dygn förra veckan körde en äldre man moped berusad i Strömsund, i Östersund blev två personer omhändertagna för fylleri och i Ragunda stoppades en man efter ett tips för att ha kört bil full.

Alla händelser betyder ingripanden från polis, hantering av rättsväsende och eventuell rehab från sjukvården. Vår generella välfärdsmodell är hårt prövad även utan att den ska belastas av alkoholrelaterade brott och olyckor. Tillsammans med produktionsbortfall och sjukskrivningar kostar vår alkoholkonsumtion samhället 103 miljarder årligen, enligt en rapport beställd av systembolaget från tidigare i år.

Ändå beskylls ofta de som argumenterar för en restriktivare alkoholpolitik för att moralisera över vuxna människor. Problemet är att det inte enbart är den som dricker alkoholen som drabbas.

103 miljarder kronor är galet mycket pengar. Det är mer än dubbelt så mycket som budgeten för hela rättsväsendet, polisen, domstolar, kriminalvård och så vidare, nästa år. Ordförande för nykterhetsförbundet IOGT-NTO Johnny Mostacero kommenterade rapporten såhär:

- Den politiker som på allvar vill öka tryggheten och minska våldet i samhället måste även ha en plan för hur alkoholkonsumtionen ska minska.

Notan för de mänskliga konsekvenserna av alkoholen är även den skyhög, om än mer svårräknad. Men om vi utgår från politikens stora modeord just nu ”trygghet” som mått finns det några nyckeltal. Cirka 400 000 barn växer upp i familjer med alkoholproblem, 60 000 av dem i familjer med missbruk. Vid sexualbrott då förövaren är en man är han vid 59 procent av fallen berusad, för misshandel är siffran 72 procent. Även om alkoholen inte är den enda orsaken till våld och sexualbrott finns klara kopplingar. Säkert är att omdömet tar stryk när man dricker.

Vit jul handlar om att i praktiken ställa upp för en tryggare jul för alla genom att skriva på en namnlista och lova nykterhet under julen.

När siffrorna radas upp är det svårt att inte hålla med IOGT-NTO:s ordförande om att politikerna har ett ansvar att driva en fungerande alkoholpolitik. Det verkar dock inte vara något som Moderaterna bryr sig om när de gång på gång föreslår nedmonteringar av alkoholmonopolet. Vi behöver bevara och stärka Systembolaget - inte tvärtom.

Peaken för svenskarnas drickande och därmed den alkoholrelaterade oron är jul och nyårsafton. Under veckan innan jul ökar systembolaget sin försäljning med 70 procent. Därför organiserades det för sjunde året i rad nyktra aktiviteter över hela landet under kampanjen ”Vit jul”. Vit jul handlar om att i praktiken ställa upp för en tryggare jul för alla genom att skriva på en namnlista och lova nykterhet under julen.

Till exempel bjöd Ungdomens nykterhetsförbund, UNF, som LT skrev den 19 december, in till nykter träff på fritidsgården Briggen i Brunflo för att som Johan Fridlund från UNF uttryckte det:

–Vi vill att alla ska kunna ta med sig något bra minne från julen.

Engagemanget är inspirerande. Trygghet skapas i samhällen som kollektivt ställer upp för varandra och där vi tar ansvar för våra beteenden, men där alkoholen slinker ner går omdömet ut. Julen har nu passerat och även om kampanjer som Vit jul inte kommer lösa alla samhällets alkoholrelaterade problem är den en solidaritetshandling som känns helt rätt.