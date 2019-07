Felix Finnveden: Bara bättre kollektivavtal kan lösa välfärdens bemanningskris

Sverige befinner sig i ett tillstånd av vila. Den så kallade industrisemestern når just nu sin pik och de flesta branscher drar ner sin bemanning till ett minimum. Många företag väljer att helt stänga sin verksamhet och därmed försvinner kundunderlaget för andra. Det blir en dominoeffekt som leder till att vissa områden känns avfolkade och märkligt ödsliga. Även inom välfärden sänks takten under industrisemestern och det är vanligt att till exempel förskolor stängs helt i flera veckor. Det gäller dock inte alla, många kommer under sommaren att få sina semesterplaner förstörda.

Semesterlagen kallas ibland för en skyddslag för att alla som jobbar har rätt till 20 semesterdagar under sommarmånaderna. Industrisemestern är helig och får inte brytas om det inte finns synnerliga skäl. Men synnerliga skäl finns det verkligen nu.

508 000 synnerliga skäl, enligt Sveriges kommuner och landstings, SKL, rapport från tidigare i år. Enligt rapporten behöver välfärden rekrytera så många för att klara nuvarande bemanning de kommande tio åren. Samtidigt är det alldeles för få som väljer att utbilda sig till bristyrkena. Resultatet blir konstant underbemannade arbetsplatser med bland annat indragen semester som följd.

De som kommer att få sin semester förstörd är anställda på arbetsplatser som inte tål att bemanningen minskas. På ett äldreboende kommer inte de äldre att få mindre behov under sommaren. Tvärtom så ökar ofta aktiviteterna och kraven på till exempel utevistelse under sommaren.

Regeringen gick i mitten av juni ut med att välfärden kommer behöva 90 miljarder extra fram till 2026 för att klara av sitt uppdrag. 90 miljarder som ska tas från annan verksamhet. För det är svårt att tro att januariregimen kommer acceptera skattehöjningar eller minska avbetalningarna på statsskulden. Men vilken budgetpost är det som ska stå tillbaka? Vart finns det pengar i överflöd?

Under fackförbundet Kommunals kongress i slutet av maj ifrågasatte ordföranden Tobias Baudin den då färska försvarsberedningens förslag om att freda ökade försvarsanslag från alla andra budgetposter. Baudin förklarade att ingen barnskötare han någonsin träffat önskat sig fler kanoner, utan alltid fler kollegor.

Baudin har en poäng, för om barnskötaren inte fick möjlighet att göra sitt jobb skulle inte soldaten komma iväg till sitt, utan bli kvar hemma med barnen.

Nästa år ska de flesta kollektivavtalen förhandlas om, för berörda fackföreningar borde rapporten från SKL om det enorma rekryteringsbehovet öppna för ett guldläge i kommande förhandlingar. Ju mer arbetskraft som behövs desto högre krav kan facken ställa. Problemet för facken är att möjligheterna styrs av hur stort skatteunderlaget är.

Ansvar har varit regeringens ledord sedan dag ett, ansvar i det här läget vore att freda inte bara 90 miljarder till välfärden utan tillräckligt med resurser så att ordentliga förbättringar blir möjliga i kommande avtalsrörelse. För bara om löner, scheman och arbetsmiljö blir bättre kommer människor att söka sig tillbaka till jobben i välfärden och kompetensbristen i offentlig sektor få en lösning.