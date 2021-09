Favoritsegrar i ÖSK:s nya rullskidlopp – men Kardin gav Max Novak hårt motstånd

För Max Novak var det fjärde rullskidsegern på raken. Formen tycks därmed vara intakt. Han åker numer i en högre division än tidigare. Men han klagade efteråt över trötthetssymptom.

– När jag vaknade i söndags morse var det efter bara sex timmars sömn och jag kände mig sliten.

Det var arrangörskapet av lördagens terrängtävling i Offerdal som spökade för Novak. Tre dar i rad hade han ägnat åt Holy Race.

– Att vara tävlingsledare blev mer jobbigt än jag trodde. Någon optimal laddning inför en rullskidtävling var det i vart fall inte, fortsatte han direkt efter målgång.

Ändå drog han längsta strået i spurtstriden med Oskar Kardin.

– Jag måste vara nöjd. Efter att ett framhjul lossnade och jag kraschade i samband med träning inför Toppidrettsveka i Norge har jag inte kunnat träna optimalt. Då tvingades jag åka hem skadad istället för att tävla. Nu är jag igång igen, men de högintensiva passen har det varit si och så med. Därför kan jag inte vara besviken över att bli tvåa här, menade Oskar Kardin.

Max Novak kände Kardins flås i nacken under loppets avslutning.

– Jag har stor respekt för Oskar, men hörde också hur han lät i andningen och det var lite ansträngt mot slutet. Nu kunde jag gå förbi honom lagom in på upploppet och vinna min fjärde raka rullskidseger på en månad, fortsatte Max Novak.

I damklassen var som väntat Lina Korsgren i en klass för sig. Hon höll länge jämna steg med de bästa herrarna men fick så småningom göra sitt eget lopp. Hennes insats måste betecknas som storstilad.

– Det var en bra tävling längs en fin bana. Jag är klart nöjd med mitt lopp, summerade damsegrarinnan.

På frågan om hon aspirerar på en eventuell landslagsplats nu när det går så bra i rullskidsammanhang och att hon näst senast ändå var bara någon sekund bakom Emma Ribom i Alliansloppet i Trollhättan, sa Lina Korsgren:

– Jag satsar på långloppscupen och i främsta rummet Vasaloppet. Det är mina mål.

Mer än så ville hon inte utveckla frågeställningen.

One Partner Group-loppet genomfördes under perfekta förhållanden längs en snabb bana. Herrsegraren var under 1.30 över de 41,5 kilometrarna.

Loppet startade vid Frösö Park. Gick sedan över Rödöbron, till Rödön, mot Dvärsätt, fortsatte till Sandnäset, mot Ösabacken, Ås, Lugnvik och in mot skidstadion. Där avslutades loppet med rullskidbanans trekilometersslinga.