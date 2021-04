Färre barn när fler oroar sig för framtiden: ”Tänkte mest på att jag inte skulle bli sjuk”

Lille Lukeni har somnat och mamma Livia Lundkvist-Boberg har tid att sätta sig och prata. Sonen har precis fyllt en månad och har, fast han inte själv är medveten om det, kommit till mitt under brinnande pandemi.

– Han var väldigt oplanerad. Om vi hade gått och tänkt länge på att skaffa barn hade vi nog inte gjort det under en pandemi. Men det har gått bra. Man har fått anpassa sig. Under graviditeten tänkte vi mest på att jag inte skulle bli sjuk, för ingen visste ju riktigt vad corona innebar för gravida och rekommendationerna ändrades hela tiden, säger Livia Lundkvist-Boberg.

När coronarestriktionerna hårdnade och folk fick tillbringa mer tid tillsammans hemma, började det spekuleras i om pandemin skulle resultera i fler bebisar. Men än så länge märks ingen babyboom.

– Antalet födslar hittills och prognosen så långt vi kan se är oförändrat antal födslar, säger Marju Dahmoun, länsverksamhetschef för kvinnosjukvården i Västernorrland.

– Antalet gravida har inte ökat drastiskt men heller inte minskat kraftigt. Det rör sig upp och ner men jag kan inte se någon tydlig trend åt något håll, säger Bodil Knutsson, verksamhetschef för barnmorskemottagningar inom primärvården i Region Skåne.

Inte heller i region Örebro, Stockholm eller Västra Götaland går det ännu så länge att se några tydliga förändringar i antalet gravida.

Kanske dämpas lusten att skaffa en coronabebis av just insikten att det råder kris. Historiskt har barnafödandet gått ner i kristider, när ekonomi och sysselsättning försämrats.

Johan Tollebrant är demograf på Statistiska centralbyrån, SCB, och en av dem som noggrant följer hur Sveriges befolkning, och framför allt barnafödandet, utvecklas. Huruvida det råder någon coronaeffekt på barnaalstrandet vill han inte uttala sig om innan fler siffror trillar in. Men han konstaterar att även om barnafödandet per kvinna skulle gå ner under krisen vägs det troligtvis till viss del upp av att det finns väldigt många kvinnor i barnafödande ålder i Sverige just nu.

Sverige utmärker sig med stora svängningar i storleken på barnakullarna. Under de senaste hundra åren har barnafödandet gått både brant upp och tvärt ner. Under andra halvan av 1980-talet när ekonomin var stark gick barnafödandet upp, men toppnoteringen på 2,14 barn per kvinna 1990.

Under århundradets två djupaste kriser, på 1930-talet och i mitten av 1990-talet, var barnafödandet lågt. År 1999 föddes bara 1,51 barn per kvinna.

– Under 90-talet berodde det framför allt på många var arbetslösa. Antalet som läste på universiteten ökade, framför allt bland kvinnor. Många sköt då också fram barnafödandet, säger Johan Tollebrant och hänvisar till den svenska föräldraförsäkringen.

– Föräldraförsäkringen är utformad så att ett arbete och en rimlig inkomstnivå ofta är en förutsättning för att kunna skaffa barn. Folk vill ju ha ersättning när de går hemma.

Antalet barn som föddes 2020 var något färre än året innan, men det säger inte mycket om coronakrisens påverkan. De bebisarna kom ju till innan pandemin bröt ut.

Statiskt säkert är dock att det under januari 2021 föddes något färre barn är föregående år.

– Det går att se en liten nedgång, framför allt bland utrikesfödda. Men jag tror att det beror på att det var färre som invandrade. Barnafödandet brukar vara högst några år efter att man invandrat. Det har väl att göra med att man flyttar till Sverige för att bilda familj, eller att man varit på flykt och väntat med att skaffa barn tills man är i säkerhet, säger Johan Tollebrant.

Fortsätter nedgången förstärks en pågående trend. Svenska kvinnor har fött allt färre barn de senaste tio åren. Trenden är likadan i hela Europa. Och forskarna vet inte riktigt vad det beror på. Ekonomin har varit okej, arbetslösheten relativt låg. En förklaring som lyfts fram är att fler skaffar barn senare i livet.

– Åldern är en förklaring, men det är inte hela förklaringen. Man vet inte heller varför åldern går upp, säger Johan Tollebrant.

En annan förklaring som nämns är framtidsoro inom andra områden, för miljön och bostadsmarknaden till exempel, som kan leda till att fler skjuter upp beslutet att skaffa barn eller bestämmer sig för att få färre barn.

– Om det blir en permanent nedgång påverkar det befolkningsstrukturen. Det blir färre förvärvsarbetande och färre som ska försörja fler äldre. Många länder, som Italien och Spanien, har haft lågt barnafödande under decennier och där är det en utmaning.

Johan Tollebrant är ändå inte särskilt orolig. På lång sikt ligger barnafödandet ganska konstant. De som väntat med att föda barn, till exempel på grund av en kris, tar igen det senare, konstaterar han.

– Eftersom det har gått upp och ner tidigare Sverige tror jag att det kommer fortsätta så. Barnafödandet kommer nog att gå upp igen, men det är omöjligt att säga om det vänder nu eller om tio år.

Livia Lundkvist-Boberg och lille Lukeni håller sig mest hemma. Att få barn under en pandemi har en annan baksida.

– Generellt när man är föräldraledig blir man isolerad, men nu blir man ännu mer isolerad. Det finns inga mammagrupper eller sådana aktiviteter. Vi går på promenader, det går ju att gå ihop, men eftersom jag nyss flyttat känner jag inte så många.

Elin Wrethov

Så ser statistiken ut i Sverige:

Barnafödandet går nedåt. 2010 föddes 1,98 barn per kvinna. År 2020 var siffran 1,67.

Medelåldern för kvinnor som fick sitt första barn 2019 var 29,6 år och för män 31,8 år. Äldst var förstagångsmammorna i Danderyd med medelåldern 32,1. Yngst i Ödeshög, med medelåldern 24,9 år.

Antalet mammor över 40 år ökar. Drygt 5 procent av alla barn som föddes 2019 hade en mamma som var 40 eller äldre.

Tidigare föddes flest barn i mars, april och maj. Under 2000-talet har barnafödandet senarelagts. De vanligaste födelsedagar för barn födda år 2017 var 3 maj, 15 juni, 4 maj, 10 maj, 11 maj, 24 maj, 28 juni, 20 april, 26 april och 21 juli.

Sverige hör till de europeiska länder där det trots allt föds flest barn per kvinna. Lägst är barnafödandet i Italien, Spanien och Malta.

(Källa: SCB)