Fårägaren efter helgens attack: "Vaknade av att fåren stod utanför fönstret"

– Min man vaknade vid tretiden natten till söndagen när våra får kom och väckte honom utanför sovrumsfönstret, säger Linda Nilsson, som bor på gården där angreppet skedde.

– Fåren då tagit sig ut ur hagen som ligger något hundratal meter bort. Då gick han ut och fållade in dem men kunde inte räkna dem. När han senare gick ut tillsammans med en granne och det började ljusna så hittade han tre rivna tackor och två lamm. Det fanns då inget rovdjur i sikte och på natten såg han inte heller något. Vi kontaktade sedan länsstyrelsen som var här för en inspektion och tog prover, säger Linda Nilsson.

I nuläget vet fårägarna inte vad för djur som angrep fåren. Fåren hålls nu inomhus nattetid som en säkerhetsåtgärd.

– Vi vill inte spekulera i något just nu. Just nu håller vi fåren inne, inte hela dagarna men i alla fall nattetid under den tid vi inväntar resultat från proverna, säger Linda Nilsson.