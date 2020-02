Fågelräkning i fokus för Elisabeth och Ingvar i Orrviken: "En väldigt bra hobby"

"Gulsparv 10, talgoxe 3, skata 6, gråsiska 14, domherre 4, blåmes 1, grönfink 2, pilfink 2, gråsparv 1, duvor 14, kaja 8". På en lapp på vardagsrumsbordet intill den stora tubkikaren riktad mot trädgården har Elisabeth Marklund och Ingvar Alkemar i Orrviken sedan i fredags varit flitiga med att anteckna arter och antalet vinterfåglar som besökt deras fågelbord på tomten. De är båda medlemmar i Jämtlands läns ornitologiska förening, JORF, sedan flera år.

– Är man intresserad av att vara ute i naturen och gillar djur är fågelskådning en väldigt bra hobby, säger Elisabeth Marklund, sekreterare i JORF som varit intresserad av fåglar i över trettio år.

Sedan femton år tillbaka uppmanas inte bara entusiastiska ornitologer som Elisabeth och Ingvar, utan vem som helst att räkna alla fåglar under några dagar som besöker fågelborden i hela vårt avlånga land. Det är BirdLife Sverige – Sveriges Ornitologiska Förening som står bakom idén. Det preliminära resultatet rapporterades in redan under söndagskvällen och då hoppas man få ett mått på hur en mild vinter påverkar våra vinterfåglar.

Har ni märkt något speciellt det här året?

– Vi har sett en hel del gråsiskor, vilket inte är helt vanligt. De är på jakt efter björkfrön i huvudsak. Däremot har vi sett en minskning under åren av antalet gråsparvar, säger Elisabeth Marklund

Det blåsiga vädret under söndagen gör att antalet fåglar kommer att bli något färre än tidigare år, tror Ingvar Alkemar.

Har ni sett någon ovanlig fågel i trädgården under åren?

– Jag såg när en duvhök tog en duva här på gården och det hör inte till vanligheterna, säger Ingvar Alkemar.