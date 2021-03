Få anmälningar om trängsel via digital tjänst – Strömsunds kommun: ”Det fungerar så som vi önskar”

– Kommunen har ju ett tillsynsuppdrag där vi ska titta så det inte är för mycket trängsel. Vi har ju ingen möjlighet att vara ute på alla ställen i tillräckligt stor omfattning, sa Anders Bergman, chef för miljö- och byggenheten på Strömsunds kommun till LT när e-tjänsten släpptes i slutet av februari.

Genom e-tjänsten kan besökare på serveringsställen eller restauranger som upplever att det är trångt eller att restriktionerna inte följs anmäla det direkt till kommunen, anonymt om så önskas.

Några veckor efter att e-tjänsten släpptes kan kommunen konstatera att den fungerar bra, även om antalet inkomna ärenden är få.

– Vi får in några enstaka ärenden per vecka, då är det även några som faller under Länsstyrelsen tillsynsområde, säger Anders Bergman.

Vilken typ av klagomål har kommit in via e-tjänsten?

- Trängsel eller att det är för tätt mellan bord.

När ni lanserade tjänsten fanns en farhåga att det skulle komma in oseriösa anmälningar, hur har det fungerat?

– Jag upplever inte att det kommit in några oseriösa anmälningar, det fungerar så som vi önskar. Det ligger ju i allas intresse att hålla en låg smittspridning i vår kommun.

Tidigare har anmälningarna nått kommunen via klagomål som lämnats in av kommuninvånare. Men en e-tjänst anses vara ett smidigare och effektivare sätt att hantera anmälningar om trängsel både för medborgare och kommunens tjänstemän.

– Vi tycker att tjänsten fungerar jättebra för oss, vi kan snabbt komma i kontakt med den som driver verksamheten och de kan åtgärda eventuella problem, säger Anders Bergman.

Vilka reaktioner har ni fått från medborgarna på den här tjänsten?

– Inga reaktioner. Vi bygger e-tjänster på flera håll i och med att samhället blir mer och mer digitaliserat.

För att kommunen ska kunna göra några tvingande åtgärder krävs att de egna inspektörerna själva sett trängseln. Men även på den fronten har det varit lugnt.

– Det har varit väldigt lite för oss nu då det är så pass lite verksamhet i kommunen. Vi har ju inte så mycket aktivitet i våra fjällområden då norrmännen inte får komma hit, så det är väldigt lugnt i kommunen, säger Anders Bergman som i övrigt konstaterar att de näringsidkare som faller under kommunens tillsynsområde sköter restriktionerna på ett bra sätt.

– Vår bedömning är att vi har en hög efterlevnad och det hoppas jag att vi ska fortsätta med.