Experten om handslaget: ”Rutinmässigt beteende sitter rätt djupt” • Hur kommer vi hälsa efter pandemin?

När coronapandemin nådde Sverige löd de första trevande uppmaningarna från smittexperter och myndigheter: Tvätta händer och sluta skaka hand. I synnerhet det sistnämnda väckte frågor. Hur skulle man då hälsa?

Ett år senare är det knappast någon som sträcker fram näven vid ett möte. Frågan är – har pandemin för evigt förändrat vårt sätt att hälsa? Är handslaget snart ett minne blott?

Frågan gäckar bland andra Jens Rydgren, professor i sociologi vid Stockholms universitet.

– Det intressanta är vad som kommer efter pandemin. Min gissning är att det återgår till det vanliga. Den här typen av rutinmässigt beteende sitter rätt djupt. Varaktiga förändringar brukar ske underifrån, inte påtvingade av till exempel en pandemi.

Handskakningens bakgrund förlorar sig i historiens dimmor. Förmodligen skakades det hand redan på stenåldern. En vanlig gissning hos forskare är att handskakningen från början var en fredsgest. I den moderna världen blev handskakningen vanlig när tankarna om frihet, jämlikhet och broderskap mellan människor började slå igenom på 1800-talet.

Jag tror att bilden av att alla skakar hand i Sverige är lite föråldrad.

För många i Sverige ses handslaget som något typiskt svenskt. När miljöpartisten Yasri Khan vägrade skaka hand med en kvinnlig reporter för fem år sedan väckte det stor uppmärksamhet och även statsminister Stefan Löfven gick ut och förmanade: ”I Sverige hälsar man på varandra. Man tar både kvinnor och män i handen.”

Men Jens Rydgren tror inte att händelsen skulle ha väckt lika stor uppmärksamhet om den inträffat några år tidigare eller senare.

– Just då var det en period med stort fokus på svenska värderingar. Många politiker tog chansen att visa att de försvarade vad de såg som svenska värden.

Dessutom stämmer påståendet inte, menar Jens Rydgren. Alla svenskar tar inte i hand. Framför allt bland yngre har traditionen att skaka hand luckrats upp under de senaste åren. Vi hälsar inte heller likadant på män och kvinnor.

– Jag tror att bilden av att alla skakar hand i Sverige är lite föråldrad. Det är också en ganska normativ bild. Få unga män, oavsett var de är födda, skakar hand med kvinnliga bekanta. Då blir det en kram.

Då är det nästan alltid en kram som gäller.

Jens Rydgren har, tillsammans med två kollegor, skrivit en rapport om handskakningar i Sverige: In Sweden we shake hands – but are we really? Den grundar sig på en undersökning där drygt 2 200 svenska 23-åringar intervjuats om hur de hälsar på de fem personer som står dem närmast.

Och det varierar mycket. Det vanligaste sättet att hälsa är, enligt rapporten, en kram och det näst vanligaste ett enkelt ”hej”.

– Två tjejer som känner varandra sedan tidigare tar i princip aldrig varandra i hand, då är det nästan alltid en kram som gäller. Två män, däremot, brukar oftast skaka hand -eller nöja sig med att säga hej.

Även om handslaget lär fortsätta dominera i formella situationer och mellan personer som inte känner varandra, tror Jens Rydgren att det i mer vänskapliga sammanhang på sikt kommer att ersättas av ännu mer intima hälsningar, som kramar och kindpussar.

Han jämför med andra hälsningsvarianter som försvunnit, som att lyfta på hatten och bocka eller niga. Du-reformen i slutet av 1960-talet ändrade också det sätt vi hälsar på i Sverige.

Så vad händer när pandemin ebbat ut och Folkhälsomyndigheten ger grönt ljus för mer närgångna möten?

– Jag tror att det blir lite av en limboeffekt. Under en period kommer folk inte veta hur de ska hälsa. Vågar man sträcka fram handen eller ge en kram? Men sedan tror jag att man återgår till hur man gjorde innan.

De nya hälsningsvarianter som uppstått under pandemin tror däremot inte Jens Rydgren kommer att överleva.

– Den där armbågsgrejen till exempel, jag tror att det är en parentes i historien.

Elin Wrethov