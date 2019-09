Det ser inte ljust ut för Östersunds FK just nu. Klubben riskerar konkurs och måste snabbt få in pengar.

– Man kan säga att det är ett katastrofalt delårsbokslut per den 31/8 där Östersund FK eller Elitbolaget har gått med 20 miljoner i förlust, säger vår reporter Per Hansson som rapporterat om klubben ekonomi i många år.