Europas ligor stänger – men Brwa Nouris Bali fortsätter spela i Indonesien: ”Kontrollerar oss med värme-scanner”

Sedan coronavirusets utbrott har idrottsvärlden mer eller mindre monterats ned. Det är osäkert om stora evenemang som fotbolls-EM och OS i Japan kommer att kunna genomföras som planerat och i Europa har en efter en av fotbollsligorna tvingats skjutas på framtiden.

I Sverige finns det ett stort frågetecken kring den allsvenska starten, om den kan spelas inför tomma läktare eller senareläggas.

En liga som dock spelas som vanligt är den indonesiska där Brwa Nouris Bali United håller till. Efter seriesegern i fjol inledde laget ligaspelet i början av mars och hittills har alla matcher spelats utan restriktioner från regeringen.

– Man kan tycka de borde göra som alla andra förnuftiga länder men det är lite annorlunda här, säger Nouri till Sporten.

Enligt tidningen The Star uppgår antalet konstaterade fall i Indonesien till 117 under söndagen och presidenten Joko Widodo ska under en presskonferens ha föreslagit för invånarna att jobba hemifrån och undvika stora folksamlingar.

Men när Bali United i dag tog sin andra raka ligaseger spelades matchen med publik, även om det var inför halvtomma läktare.

– Men de kontrollerar oss med värme-scanner inför varje match.

På Bali pågår livet annars som vanligt, även om det enligt ÖFK:s förre kapten är mindre folk än vanligt utomhus.

– Annars inte mycket mer än så.

Känner du någon oro?

– Nja, ingen oro, men man är försiktig. Den här masspaniken är jag befriad ifrån.

Nouri är inne på sitt sista år på kontraktet med Bali United och avtalet löper ut i december.

– Vi är mitt uppe i AFC, vilket är Asiens svar på Europa League. Vi har ett ganska tufft läge men chansen finns att gå vidare och vi har två hemmamatcher kvar. Det är en rolig turnering att vara med om.

I tabellen ligger man på en andraplats efter tre omgångar och det återstår att se om landet kommer fullfölja ligaspelet.

– Det skulle vara häftigt om man kunde försvara ligatiteln i år, avslutar Nouri.