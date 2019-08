Engelska Premier League-reportrarnas dom – så går det för Graham Potter: "Kan vara kvar i tio år"

Sportens Niclas Åkerström befinner sig på den engelska sydkusten för att bevaka Graham Potters debut som tränare i Premier League.

På lördag smäller det när "the Seagulls" åker de knappa två timmarna till Watford och Vicarage Road.

Det blir det första testet av många för Potter som har till uppgift att dels säkra nytt kontrakt för Brighton & Hove och dels göra det med en mer underhållande fotboll.

Om han kommer lyckas? Vem vet? Men med hjälp av tre journalister och fem frågor kan vi kanske komma lite närmare ett svar.

FEM FRÅGOR INFÖR GRAHAM POTTERS DEBUTSÄSONG

1. Vad tycker du om Brightons val att anställa Potter?

2. Vad tycker du om hans resa från den svenska fjärdeligan till What do you make of his journey from swedish football to the top tier in England?

3. Hur tror du att det kommer gå för honom i Premier League?

4. Vissa säger att Potter är en av de mest intressanta engelska tränarna. Samtidigt tippas han bli en av de första som får sparken. Vad skulle hända om han faktiskt lyckades i Brighton?

5. Med det sagt: Hur långvarig blir han i Brighton?

Brian Owen, lokaltidningen The Argus

1. – Det är onekligen ett intressant och fantasifullt val. Vi är förväntansfulla på att se vad han kan göra med tanke på den typen av fotboll som laget spelat under försäsongen. Samtidigt är det lite av en chansning och det är därför svårt att förutse hur det kommer gå för honom.

2. – Den är verkligen intressant. Han verkar ha samlat på sig många olika idéer på vägen. Lite intressant är att den förre Brighton-kaptenen Bruno, som nu är en del i ledarstaben, säger att de båda delar många idéer om hur fotboll ska spelas. Bruno är från Barcelona och har spelat för Valencia.

3. – Jag vet verkligen inte. Han tar över ett lag som gjorde en svag andra halva av förra säsongen. Potter och hans värvningar är så här långt nya i Premier League. Med det sagt kan det vara den nystarten som de behöver. Jag har inte alls bestämt mig åt vilket håll det kommer gå, men de två senaste träningsmatcherna har varit väldigt hoppfulla.

4. – Unga engelska tränare brukar inte bli anställda i Premier League. De måste antingen gå upp med sina klubbar från Championship eller, i bästa fall, bli anställda hos klubbar som redan är i en hopplös situation och redan på väg ner i Championship. Så det kommer vara många intresserade som hoppas att han gör bra ifrån sig.

5. – Historiskt brukar ägaren Tony Bloom visa tålamod om det blir en dålig start. Jag kan också tänka mig att han kommer slåss för att behålla honom om han gör det sensationellt bra.

Tom Barclay, The Sun

1. – Jag tror att många är överens om att det är lite av en chansning då han aldrig varit i Premier League. Det handlar inte så mycket om Graham Potter som person, utan mer var Brighton är just nu. De har bara haft två säsonger i Premier League och båda gångerna precis klarat sig. Det är lite av en risk att sparka Chris Hughton som visserligen inte bjöd på så mycket underhållning, men som gav stabilitet. Å andra sidan är ingen speciellt förvånad över att Brighton vågar. Deras ägare har trots allt tjänat sina pengar genom att vara en professionell pokerspelare.

2. – Hans historia är känd vid det här laget. Han har fått göra massor av intervjuer de senaste veckorna och alla vet om hans tid i Östersund och de lite galna aktiviteterna som de gjorde för att få till gruppsammanhållningen. Även vad han presterade där var fantastiskt. Det var väldigt imponerande.

3. – I Swansea imponerande han ganska mycket i Championship med tanke på att de var tvungna att sälja många spelare. Men det här är en annan nivå. Att försöka spela attraktiv, aggressiv fotboll mot de här lagen kommer vara tufft. Och då menar jag inte topp 6-lagen. Mer lag som Wolverhampton, Leicester och Everton, som alla är väldigt starka. Med det sagt kommer han inte vara dumdristig. Från vad jag sett så här långt är jag optimistisk.

4. – Om han kan leverera det som Brighton är ute efter och fortsätta utveckla spelare, då kommer hans aktie bara att stiga. Jag har pratat med många inom fotbollen och hans rykte är väldigt bra. Han är en imponerande kille, har en fantastisk känsla för detaljer och är öppen för nya idéer. Men för tillfället handlar det om Brighton. Jag tror inte att han ville lämna Swansea men när Brighton frågade honom sa han helt enkelt ja. Det kan hända igen med större klubbar om han fortsätter imponera.

5. – Jag tror Brighton är en klubb, till skillnad från många andra i England, som ger sina tränare tid. Chris Hughton fick fyra år innan man bestämde att det var dags att försöka ta nästa steg. Så länge det inte går helt åt skogen tror jag att Potter kommer fullfölja sitt fyraårskontrakt.

Adam Stenning, The Argus

1. – Jag är nöjd. Allt jag hoppades på var någon engelsk, jag var inte så säker på vem. Men han har visat att han är ung och lovande. Jag är nöjd och hoppas att han gör bra ifrån sig. Han har varit duktig så här långt i sin karriär.

2. – Jag tycker det är enastående hur han tog Östersund från va de var till där han lämnade dem. Sen i Swansea gjorde han också underverk. Förhoppningsvis kan han göra samma här.

3. – Jag tror att han kommer klara sig bra. Det ska bli spännande att se hur deras sätt att spela. Det är så många lag som vill göra liknande, så om han kan anpassa spelsättet, precis som han gjorde i Swansea mot till exempel Manchester City i FC-cupen, kan det sluta bra. Det är vad vi behöver; spela ännu bättre och till och med störa lagen i toppen.

4. – Jag vet inte, det är en svår fråga. Jag hoppas att han kan ta Brighton till nästa steg, någonstans i mitten av tabellen, den här säsongen eller nästa. Även om det också är en fråga om pengar hoppas jag att han kan göra vad han gjorde i Östersund och få den här klubben att tävla i toppen av tabellen.

5. – Brighton brukar ändå ge sina tränare tid. Huw var änd här under en ganska lång period. Med en ung engelsk tränare som Potter, som folk ser som värdefull här, hade jag gett honom all tid han behöver. Så många år som möjligt innan han antingen tar ett steg till en ännu större klubb, eller går någon annanstans. Men så länge han fortsätter att utvecklas kommer ledningen vara nöjd. Då finns det ingen anledning till varför han inte kommer vara här i fem-tio år.